Kansızlığı bitiriyor kalbi saat gibi çalıştırıyor. Irak, Dubai ve Katar almak için sırada

Düzenleme: Kaynak: İHA

Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altında turfanda yetişen karadut Dubai, Katar ve Irak başta olmak üzere yüzde 70'i birçok ülkeye ihraç ediliyor. İhraç edilen karadutun bahçede kilogram fiyatı 100 TL. Karadut, kansızlığı bitiriyor kalbi saat gibi çalıştırıyor.

Silifke’de üretilen karadut, kansızlığa iyi gelmesi ve kalbi güçlendirmesiyle dikkat çekiyor. Dubai, Katar ve Irak’a ihraç edilen bu mucizevi meyve, sağlık faydalarıyla da talep görüyor.

Mersin’in Silifke ilçesinde örtü altında yetiştirilen karadut, sağlığa olan faydaları ve lezzetiyle dikkat çekiyor. Üreticilerin büyük emek verdiği bu değerli meyve, Dubai, Katar ve Irak başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Bahçede kilogram fiyatı 100 TL olan karadutun yıllık üretimi 600 tona ulaşıyor.

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DOĞAL ÜRETİM YOĞUN TALEP

Silifke’de 250 dönüm alanda tamamen doğal yöntemlerle üretilen karadut, dalından koparıldığı gibi tüketilebiliyor. Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı İbrahim Kaynar, Türkiye’de en fazla üretimin Silifke’de yapıldığını belirterek, "Kaliteli üretim sayesinde iç ve dış piyasada ciddi talep görüyoruz" dedi.

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SAĞLIK DEPOSU

Karadut, A, B, C, E vitaminleriyle bağışıklığı güçlendirirken, demir ve kalsiyum sayesinde kansızlığa birebir çözüm sunuyor. Potasyum içeriğiyle kalp sağlığını koruyor, kötü kolesterolü düşürüyor ve kan basıncını dengeliyor. Düşük kalorili olması ve antioksidan zenginliğiyle diyabet hastaları için de faydalı bir alternatif oluşturuyor.

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ŞİFA KAYNAĞI

Karadut, sindirim sistemini destekleyen lif yapısıyla bağırsak hareketlerini düzenliyor. Aynı zamanda anti-inflamatuar özellikleriyle mide ve bağırsak iltihaplanmalarını azaltarak sindirim sağlığını iyileştiriyor. Karaciğeri toksinlerden arındıran bu mucize meyve, doğal ateş düşürücü etkisiyle de biliniyor.

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DÜNYAYA UZANAN LEZZET

Üreticiler, yoğun emekle yetiştirdikleri karadutun uluslararası pazarda gördüğü ilgiden memnun. Uçak kargo ve TIR’larla yapılan ihracat, bölge ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Silifke’nin verimli topraklarında yetişen karadut, sağlığın ve lezzetin buluşma noktası olmaya devam ediyor.

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