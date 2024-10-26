Kansızlıkla karıştırmayın! Tehlikeli hastalığın habercisi olabilir... Tedavisi yok

Sivas Numune Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı Uzman Doktor Müslim Gül, halk arasında kansızlıkla karıştırılan Reyno sendromu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Rahatsızlığın parmaklarda soğukluk hissiyle ortaya çıktığını söyleyen Gül, "Parmaklarda soğukluk hissi, uyuşma genelde kansızlık zannediliyor. Bu hastalık romatolojik hastalıklara seyreden cilt altı dokularını tutan özel romatizmal hastalıklarla birlikteliği olan bir hastalık.

SİGARA BU RAHATSIZLIĞI TETİKLİYOR

Sigara bu hastalığı tetikleyen faktörlerin başında. Soğuk havalarda özellikle parmakları besleyen küçük kılcal damarların, atardamarların soğuğa maruz kalması sonucunda parmaklara kan getirememesine bağlı önce solukluk sonra morarma daha sonra ise kızarıklık şeklinde görülüyor.

KANSIZLIKLA KARIŞTIRILMAMALI

Bu hastalık küçük artellerin kasılıp, büzülme ve gevşemesinde olan bir sorundan kaynaklanıyor. Kansızlıkla karıştırılmaması lazım. Parmak uçları genelde vücudun en az kanlanan bölgeleridir. Kalbe en uzak noktalar el ve ayak parmaklarıdır bu nedenle de genelde soğukturlar. Maalesef ki Sivas gibi soğuk memlekette yaşamamıza rağmen eldiven veya kalın çorap giyme alışkanlıklarımız yoksa zaten soğuk olan parmak uçlarına daha az geliyor ve semptomlar başlıyor. Çok daha ağır vakalarda burun ucu ve kulak kepçeleri de etkileniyor" ifadelerini kullandı.

PARMAK KAYIPLARINA NEDEN OLABİLİR

Kalp ve Damar Cerrahı Uzman Doktor Müslim Gül, Reyno sendromunun parmak kayıplarına neden olabileceği gibi bir çok tehlikeli hastalığında belirtisi olabileceğine vurgu yaparak, "Kesinlikle hafife alınacak bir hastalık değil. Reyno sendromu başka hastalıkların bulgusu da olabilir. Örneğin kişide kanser olabilir, kullandığı ilaçlara bağlı olabilir. Cüzzam hastalığı, romatizma, ağır hastalık gruplarının bir yan etkisi olabilir. Reyno hastalığı ikiye ayrılıyor. Eğer böyle hastalıkların sonucunda parmaklara yansıyan bir etkiyse sekonder reyno, atardamarların kasılıp büzülmesine bağlıysa primer reyno diyoruz. Bu nedenle kişinin öncelikle araştırılması lazım. Eğer primer reyno tespit edilirse buna yönelik bir tedavi vermek gerekir. Eğer olmazsa parmak uçları ileride kangren seviyesine gelir ve parmaklarımızı elimizi kaybetmeye kadar yol açar" şeklinde konuştu.

TEDAVİSİ YOK

Gül, Reyno sendromunun bir meslek hastalığı olarak kabul edilebileceğini ifade edip tedavisinin ise olmadığını vurgulayarak şunları söyledi. "Bu hastalık aynı zamanda meslek hastalığına da girer. Bu hastalığın dünyada herhangi bir tedavisi bulunmuyor. Sadece semptomlarını iyileştirebiliyoruz. Net bir ilacı ve tedavisinin olduğunu söyleyebileceğimiz bir hastalık gurubunda değil. Egzama hastalığı gibi düşünülebilir. Belli dönemde alevlenen ve çeşitli ilaçlarla söndürülen fakat yine tekrarlayan bir hastalık grubu. Bu nedenle kişi kendini olabildiğince soğuktan korumalı ve sigara içmemeli" şeklide konuştu.