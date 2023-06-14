Kante Arabistan yolcusu. Benzema'nın ardından o da katıldı

Editör: Fatma Demirkaya

Kariyerini Suudi Arabistan’da sürdürecek yıldızlar kervanına Chelsea ile olan sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu N’Golo Kante de katıldı.

Yeni takımı için geçtiği sağlık kontrolleri neredeyse tamamlanan Kante’nin Karim Benzema’yı da kadrosuna katan ligin son şampiyonu Al-Ittihad ile yılda 25 milyon euro kazanacağı dört yıllık bir sözleşme imzalayacağı belirtildi.

LEİCESTER İLE ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

Bu sezon yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle fazla forma şansı bulamayan tüm kulvarlarda toplam dokuz maça çıkan Kante, Leicester City ile uzun yıllar unutulmayacak bir Premier Lig şampiyonluğu elde etmişti.

TÜM KUPALARI KAZANDI

Chelsea’ye transferinin ardından Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve FA Cup gibi önemli şampiyonluklar elde etmiş ve büyük zaferler yaşamıştı.