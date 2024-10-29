Kanye West ve Adidas arasındaki dava sonuçlandı

Adidas, West ile olan ortaklığını 2022 yılında sona erdirmişti. Bu karar, West’in antisemitik yorumları nedeniyle alınmıştı. O tarihten bu yana, West'in popüler Yeezy ayakkabı serisine ait büyük bir stok unsold kalmıştı. Adidas CEO’su Bjorn Gulden, “Artık açık bir sorun yok ve karşılıklı bir maddi akış da söz konusu değil. İkimiz de yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Gulden, anlaşmanın ayrıntılarına dair daha fazla bilgi vermekten kaçındı. Ancak, iki taraf arasındaki gerilimin birçok konuda yaşandığını vurguladı. “Taraflar, iddiaları bir kenara koydu ve artık savaşmamıza gerek yok” ifadesini kullandı. Yeezy ayakkabıları, şirket için büyük bir başarıydı ve ikinci el pazarında yüksek talep görüyordu.

Geçen yıl, Adidas, Yeezy stoklarının satışından elde edilecek gelirlerin bir kısmının hayır kurumlarına bağışlanacağını doğrulamıştı. Anti-Defamation League, Philonise & Keeta Floyd Sosyal Değişim Enstitüsü ve Robert Kraft’ın Antisemitizme Karşı Vakfı gibi kuruluşlar bu bağışların yararlanıcıları arasında yer aldı.

Adidas, West ile olan bağlarını keserken, “Ye’nin son yorumları ve eylemleri kabul edilemez, nefret dolu ve tehlikeli. Bu durum, şirketin çeşitlilik, kapsayıcılık, karşılıklı saygı ve adalet değerlerini ihlal ediyor” açıklamasını yapmıştı. West, o dönem "Yahudi insanlara ölüm tehdidinde bulunacağını" ve "köleliğin bir seçim olduğunu" ifade etmişti.

Ayrıca, West'in eski eşi Kim Kardashian, "nefret söylemi asla kabul edilemez" diyerek, West’in yorumlarını eleştirmişti. Anlaşmanın ardından, her iki taraf da kendi yollarına devam etme kararı almış gibi görünüyor. Yeezy markası, Adidas için önemli bir gelir kaynağıydı ve bu süreç, markanın geleceği üzerinde büyük bir etki yaratmıştı. West’in yaratıcılığının yeniden ortaya çıkması ve Adidas’ın gelecekteki stratejileri merak konusu olmaya devam ediyor.