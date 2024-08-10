Kanye West, Yahudilerden özür diledi

Kanye West, 2022 yılında sosyal ağ X'te yayınlanan Yahudi karşıtı yorumlarının birçok insanı incittiğini fark ettiğini söylüyor.

Kanye West, Rapçi Candace Owens ile yaptığı röportajda özür diledi ve sarhoş olduğunu iddia etti.

Rapçi, Amerikalı Candace Owens'ın podcastinde "Bu tweetleri attığımda fena halde sarhoştum" dedi.

Sunucu, bunu hayranlarına neden daha önce açıklamadığını sorduğunda yıldız şöyle yanıt verdi: “İtibarımı zedelemek istemedim. Bu yorumlar o dönemde benim gerçeğimdi”.

SALDIRGAN İFADELER

Kanye West son yıllarda bir dizi Yahudi karşıtı yorumda bulundu. Örneğin Hitler'e olan sevgisini defalarca dile getirmiş ve Yahudi cemaatiyle ilgili komplo teorilerini paylaşmıştı.

Çok sayıda saldırgan açıklamasının ardından spor giyim markası Adidas ve Balenciaga, Kanye ile artık çalışmama kararı aldı. Ayrıca aylarca çoğu sosyal ağdan yasaklandı ve yakın zamanda sitenin yeni sahibi Elon Musk tarafından X'e geri dönmesine izin verildi.