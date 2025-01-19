Kanyonda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kanyonda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir kanyonda kayalıklarda mahsur kalan keçi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Dağpınar Mahallesi'nde bir kanyonda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, keçi kayalıklarda mahsur kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Olay yerine intikal eden ekipler mahsur kalan keçiye yoğun çalışmanın ardından ulaştı. Yapılan titiz çalışmalarının ardından keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Keçinin sahibi keçiyi bulunduğu yerden kurtaran Muğla NAK Arama Kurtarma ekiplerine teşekkür ederek, “Keçimizin kurtarılması için büyük çaba harcayan ekiplere minnettarız. Onlar sayesinde keçimiz zarar görmeden evimize döndü” ifadelerini kullandı.

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