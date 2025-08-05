Beşiktaş Uefa Avrupa Ligi 2. Eleme turu rövanş maçında Polonya’da Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’e 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla temsilcimiz Avrupa Ligi’nden Konferans Ligi’ne düştü. Siyah-beyazlı ekip 3.eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick’s ile eşleşti.

Ne oldu da Uefa Avrupa Liginden elendik. Pardon neler olmadı da elendik diye sorsak daha doğru soru sormuş oluruz. Hem kendi sahamızda hem de Polonya da oynadığımız karşılaşmada çok net bir şekilde görüldü ki Beşiktaş sezon öncesi hazırlık kampını bom boş geçirmiş. Oyuncuların sahada yürüyecek halleri yok. İlk maçta 4-2 lik mağlubiyetin ardından, Beşiktaş’a mucize gerekiyordu. En kötü ihtimal sahada Kartallar gibi mücadele edilmeli, elensek bile takım her şeyi yaptı olmadı demek isterdim. Takım sahada yoktu. Varlık gösteremedi.

Gol ve goller atmamız gereken maçta, bırakın gol atmayı rakip ceza sahasına gitmekte zorlandık. Shakhtar Donetsk kalecisi Dmytro Riznyk hayatının en kolay maçını oynamıştır. Üzerine gelen tehlikeli atak yok, şut yok, kanatlardan gelen tehlikeli orta yok, yok oğlu yok. Kalenin yanında kahvesini yudumlasa hakkıdır, canı sıkılmıştır. Maç bitince duş almadan evinin yolunu tutmuştur. Beşiktaş böyle futbol oynamaz, oynayamaz.

Beşiktaş tarihi kökleri olan çok büyük bir camia. Bu kötü takım ve futbol Ole hoca ve yönetime yazar. Ole hocam ilk maçta rakip kendi sahamızda 4 attı, takım hiçbir şekilde reaksiyon gösteremedi. Rövanş maçında Beşiktaş’ın gollü galibiyet alması gerekirken, rakip kaleye gidemedi takım. Rövanş maçına hazırlanırken hücum oyuncuları farklı gol pozisyonları çalışmamış. 90 dakika boyunca takım nasıl olurda atak yapamaz, gol pozisyonuna giremez aklım almıyor. Üzülerek söylemek istiyorum Ole hocanın Beşiktaş’a verebilecek hiçbir şeyi yok. Sanki zorla tutuluyormuş gibi havası var. Saha kenarında çok cansız, takım geriye düştüğünde donuk bir şekilde izliyor. Takımı ateşleyecek hiçbir etkisi yok. Ole hoca gayet beyefendi, kibar bir hoca ama Beşiktaş’a uymadı. Beşiktaş’a çoşkulu, saha kenarında yerinde durmayan asi ruhlu bir hoca lazım. Sezonun başlamasına 1 hafta kalmasına rağmen kurulan takım çok vasat. Kadro planlaması çok yanlış yapıldı. Çok acil, sağ bek, sol bek, sağ ve sol kanat ve stoper mevkisine oyuncular transfer edilmesi lazım. Beşiktaş an itibariyle çok büyük kaos yaşıyor. Bakalım bu cendereden nasıl çıkacak.