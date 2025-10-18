Sırrı Sakık dün Meclis kürsüsünden Cumhuriyet’in kurucu iradesine “alçak” dedi.

Bu sadece bir hakaret değil, devlete yönelmiş açık bir meydan okumadır. Alçaklığın seviyesini “çukura” çekmektir…

Cumhuriyet’in kurucu aklını hedef almak, aslında bu ülkenin bütünlüğünü, ortak hafızasını ve anayasal düzenini hedef almaktır. Ve bu söz, artık Meclis zemininde bile şaşırtmıyorsa, bir millet olarak hangi noktaya geldiğimizi sorgulamanın zamanı çoktan gelmiş demektir.

Her kem sözün normalleştiği yerde değerler çürür.

Bugün bu ülkede “terörsüz Türkiye” bir temenni olmaktan öteye geçemiyor. Çünkü terörle organik bağı olan isimler Meclis kürsüsünde konuşurken, teröre karşı tavır koyanlar terörün meclis uzantılarınca susturulmaya çalışılıyor. Bu çelişki, devletin en büyük zaafıdır. Devlet kendini yaşatan değerlere sırtını dönemez…

Siyasi iktidar, yıllardır “güvenlik devleti” görünümünde bir yapı inşa etti. Ama dikkat edin; Güven veren bir devlet değil, korku yayan bir aygıta dönüştü. Belirsizlik üretmek, tehdit üzerinden birlik çağrısı yapmak, toplumu sürekli “ya biz ya kaos” ikilemine mahkûm ederek seçmen yaratmak bir tercihti ve modellendi; bu modelin adı “kaos siyaseti”.

Kaos, burada bir sonuç değil; yöntemdir. Kurgulanır, körüklenir, yönetilir. Çünkü kaosun olduğu yerde hukuk askıya alınır, hesap sorulamaz, eleştiri bastırılır. Toplum, krizin gölgesinde kendini teslim eder. Ve “güvenlik” adına özgürlüğünden vazgeçer. Bu, Machiavelli’nin tarif ettiği en eski politik manipülasyondur. “Korku, sadakati satın alır.”

Ama korkuyla inşa edilen düzenin sürdürülebilirliği yoktur. Çünkü insan, umutla yaşar. Korku umudun düşmanıdır.

Bugün Türkiye’de yargı, bir hakem konumunu kaybetmek üzere. Hukukun terazisi bozulduğunda adalet artık “güçlü kimse ondan yanayım” refleksine dönüşür. Bu ise tam anlamıyla savrulmadır. Güç, hakkın yerine geçtiğinde mafya doğar, yasa dışı otoriteler türemeye başlar.

Nitekim artık çocuk yaşta bireylerin çeteleştiği, sokakta kimin kimi koruduğunun belli olmadığı bir düzene doğru savruluyoruz. Bu sadece güvenlik zafiyeti değil; toplumsal sözleşmenin yırtılmasıdır.

Rousseau şöyle der: “Yasa herkes için geçerli değilse, artık yasa değildir.”

Kurucu değerler savunulmazsa, gelecek şekillenemez.

Cumhuriyet’in kurucu kadroları, savaştan çıkmış bir halkın yoklukla kurduğu bir devleti akıl, hukuk ve millet iradesiyle inşa etti. Bugün o iradeye “alçak” diyenlerin önünde mikrofon tutuluyorsa, bu sadece tarihî bir ayıplama konusu değil, aynı zamanda geleceğin haritasının silinmesidir.

Çünkü milletin belleğiyle oynayanlar, sadece bugünü değil, yarını da rehin alır.

Kaos siyasetinin amacı tam da budur;

Tarihî kökleri sil, hukuku bük, toplumu kimliksizleştir, milleti yorgun düşür.

Sonra bu enkazın üstünde otoriteyi pekiştir.

Ama bu oyun çok uzun süremez. Çünkü insan zihni sonsuz kriz içinde yaşamak istemez. Toplum, artık huzur istiyor. Güven istiyor. Netlik istiyor. Yarın ne olacağını öngörmek istiyor.

Devleti ayakta tutan şey korku değil, adalettir.

Bir devletin temeli ne tanktır ne tüfek. Ne de ekranlardan yükselen tehditler.

Bir devleti ayakta tutan şey şüphesiz “Adalettir”.

Adalet yoksa sadakat hiçbir işe yaramaz. Sadakat inanca değil, güce tapınma ayinine dönüşür. Güç el değiştirince yeni güce sadakat için biat edenlerin kimlikleri hep aynıdır. Derdi sadakat değil, güçten nemalanmaktır.

Toplumu kişiye sadakat ile hizalandırdığınızda toplum dağılır. Güçlü görünmeye çalışan ama içeriden çöken bir yapı haline gelir her şey.

Bu ülkenin kurucu iradesini isyanlarda/ihanetlerde pazarlık konusu yaparak devletleştiği iddiasının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde seslendirilmesi, orada göreve başlarken edilen yeminin bozulduğunun delilidir. Bu yemini bozan ve buna iştirak edenlerin yeri Türkiye Cumhuriyeti’nin kalbi, “milletin meclisi” olamaz.

Son söz, Devlet kaosla yönetilmez.

Devletin dili kriz, eli sopa, hukuku şahsa özel olamaz.

Devlet tutarlılıkla, hukukla, adaletle ve kurucu değerlerle yaşar.

Gerisi, çöküşün modern ismidir.