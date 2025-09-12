KAP an meselesi! Emre Mor transfer döneminin bitmesine saatler kala Süper Lig ekibine imza atıyor

Fenerbahçe'de bileti kesilen isimlerden Emre Mor'un yeni adresi merakla bekleniyordu. Süper Lig ve alt ligler de dahil olmak üzere talipleri olan 28 yaşındaki futbolcu, geleceği ile ilgili nihai kararını verdi. Emre Mor kariyerini Süper Lig'de sürdürecek.

EMRE MOR GENÇLERBİRLİĞİ'NE TRANSFER OLUYOR

Star Gazetesi'nde yer alan habere göre; Süper Lig'den birçok takım ile adı geçen Emre Mor için son talip Gençlerbirliği oldu. Başkent ekibinin milli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Ligde forma giymeye devam etmeye sıcak bakan Emre Mor'un da Gençlerbirliği'nden gelen teklife olumlu baktığı aktarıldı.

Anlaşmayı resmen duyurdular! Fatih Terim takımın başına geçiyor: Büyük sürpriz

Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması! Son durumu belli oldu: Taraftarları yıkacak sözler...

EMRE MOR İÇİN ZAMANLA YARIŞ

Haberde, daha önce adı eski takımı Fatih Karagümrük ile birlikte Kocaelispor, Trabzonspor ve 1. Lig ekiplerinden Amedspor ile de anılan Emre Mor'un transfer dönemi kapanmadan önce Gençlerbirliği'ne resmi imzayı atmasının beklendiği kaydedildi.

Süper Lig'de bugüne kadar Galatasaray, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Eyüpspor formaları giyen Emre Mor, Gençlerbirliği ile birlikte Türkiye'deki 5. farklı takımında boy gösterecek.

Transfer dönmei bu gece 23.59'da sona erecek.

Ali Koç'tan son gün bombası! Real Madrid'in yıldızını getiriyor: Seçimi kazandıracak transfer

Galatasaray'ın stadyum geliri ağızları açık bıraktı!

Nefesler tutuldu! 12 Dev Adam EuroBasket'te final için Yunanistan'a karşı

Trabzonspor'da Fenerbahçe'ye karşı tek hedef 3 puan!

Fenerbahçe Premier Lig'de forma giyen Türk oyuncu için teklif yaptı!

Jhon Duran Barcelona'ya gitti!

Jose Mourinho hayatının şokunu yaşadı! Soruşturma başladı