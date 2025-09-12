KAP an meselesi! Emre Mor transfer döneminin bitmesine saatler kala Süper Lig ekibine imza atıyor

Düzenleme: Kaynak: Star Gazetesi
KAP an meselesi! Emre Mor transfer döneminin bitmesine saatler kala Süper Lig ekibine imza atıyor

Fenerbahçe'de rotasyonda bile düşünülmeyen Emre Mor için beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Süper Lig'in yeni ekibi, Emre Mor'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de bileti kesilen isimlerden Emre Mor'un yeni adresi merakla bekleniyordu. Süper Lig ve alt ligler de dahil olmak üzere talipleri olan 28 yaşındaki futbolcu, geleceği ile ilgili nihai kararını verdi. Emre Mor kariyerini Süper Lig'de sürdürecek.

EMRE MOR GENÇLERBİRLİĞİ'NE TRANSFER OLUYOR

Star Gazetesi'nde yer alan habere göre; Süper Lig'den birçok takım ile adı geçen Emre Mor için son talip Gençlerbirliği oldu. Başkent ekibinin milli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Ligde forma giymeye devam etmeye sıcak bakan Emre Mor'un da Gençlerbirliği'nden gelen teklife olumlu baktığı aktarıldı.

emre-mor-fenerbahce-2024-2025-1721290091-142712.jpg

EMRE MOR İÇİN ZAMANLA YARIŞ

Haberde, daha önce adı eski takımı Fatih Karagümrük ile birlikte Kocaelispor, Trabzonspor ve 1. Lig ekiplerinden Amedspor ile de anılan Emre Mor'un transfer dönemi kapanmadan önce Gençlerbirliği'ne resmi imzayı atmasının beklendiği kaydedildi.

Süper Lig'de bugüne kadar Galatasaray, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Eyüpspor formaları giyen Emre Mor, Gençlerbirliği ile birlikte Türkiye'deki 5. farklı takımında boy gösterecek.

Transfer dönmei bu gece 23.59'da sona erecek.

