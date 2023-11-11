KAP Çöplüğü

Kısa adı KAP!

Açılımı, Kamuyu Aydınlatma Platformu.

Halka açık şirketler buraya şirketleriyle ilgili açıklamaları gönderiyor.

Şeffaf ve adil bir piyasa için KAP’ın önemi çok. Bu nedenle yatırımcıların gözü kulağı bu platformdadır.

Ancak gelin görün ki, son aylarda bu platform adeta çöplüğe dönüştü. Bazı şirket patronları babasının meydanı gibi buraya kafasına göre açıklamalar gönderiyor.

100 bin dolarlık siparişi bile bildirenden tutun da kendileriyle ilgili olumsuz haber yapan gazetecilere bağırıp çağıran şirketlere kadar her türlü bilgi kirliliği bu platformda.

Sermaye Piyasası Kurulu, son dönemde sağlıklı piyasa için gerçekten yoğun bir çaba sarf ediyor.

Art arda gelen halka arzlarla yatırımcı sayısı 8 milyona ulaşırken bunların hakkını korumak için bu isimsiz kahramanlar adeta gece gündüz çalışıyor.

SPK tarihinde ilk kez, halka arz sonrası şirketlerin küçük ortaklardan topladıkları paranın peşine düştü.

Şirketler halka açılırken bir izahname hazırlar ve halktan toplayacağı parayı nereye harcayacaklarını izah ederler. Bu parayı izahnamedeki gibi kullanmak zorundalar. Yani patron kafasına göre bu parayı harcayamaz.

İşte SPK denetçileri geçen hafta halka açılan bazı şirketlere ceza verdi. SPK bülteninde ilan edilen cezaya gerekçe olarak halktan toplanan paranın izahname dışında kullanıldığı tespit edilmesi.

SPK’nın alkış alacak bu denetimi ve verilen para cezası basında da haber oldu. Çünkü SPK’nın bülteni kamuoyuna ilandır. Yani gizli saklı bilgi değildir.

İşte bu cezaya konu olan Naturel Yenilenebilir Enerji (NATEN), KAP’a bir açıklama yolluyor. Bu kamuoyu bilgilendirmeden çok patron şovu. Sanki basın toplantısı. SPK’ya ders veriyor.

Bu gücü nereden alıyor ise bir de bunu haber yapan gazetecilere başlıyor saydırmaya… Hukukçularının dava açacağını. Yani hukukla tehdit!

İşte KAP bu hâle geldi. Bazı şirketler şov yapıyor bazıları fırça atıyor.

Olan ise 3 kuruş harçlık çıkartırım diye borsaya koşan vatandaşa oluyor.

SPK’nın çok değerli başkan ve kurul üyelerine çok iş düşüyor. Önce çöplük haline gelen bu KAP’ın ıslah edilmesi lazım. Şirket ve patronlarının her gönderdiğinin yayınlandığı bir platform olmaktan kurtarılması lazım.

Geçmişte şirket içi bilgilerin geldikten sonra bazı spekülatörler tarafından nasıl satış amaçlı kullandıklarını görmedik mi?

KAP artık Kamu Aydınlatma Platformu değil!

Eğer SPK sağlıklı bir piyasa oluşturmak istiyorsa bu platforma sıkı kurallar getirmeli