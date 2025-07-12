KAP geldi! Trabzonspor yeni transferini resmen açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
KAP geldi! Trabzonspor yeni transferini resmen açıkladı

Yeni sezona bambaşka bir kadro ile giriş yapmayı planlayan Trabzonspor, bir transferini daha açıkladı. Bordo-mavililer, gün içerisinde şehre getirdiği Felipe Augusto ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Cercle'den Felipe Augusto'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo-mavililer, Felipe Augusto için Cercle'ye 3 taksit halinde 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Trabzonspor, ayrıca 21 yaşındaki futbolcu ile 4+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

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Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Profesyonel futbolcu Felipe Augusto Da Silva'nın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Cercle Brugge Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Cercle Brugge Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 5.000.000.-EUR, 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.""Profesyonel futbolcu Felipe Augusto Da Silva ile 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; opsiyon sezonu da dahil olmak üzere her bir sezon için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödemesi yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

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