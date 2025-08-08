KAP geldi! Wilfried Ndidi resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, yeni transferi Wilfred Ndidi'yi resmen açıkladı. 28 yaşındaki Nijeryalı oyuncu ile kulübü Leicester City ile 8 milyon euro karşılığında anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Oyuncu ile de Beşiktaş arasında 3 yıllık sözleşme imzalandı.



Siyah-beyazlılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na resmi açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Leicester City Football Club Limited kulübüne toplam transfer bedeli olarak 8.000.000 Avro ödenecektir."

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, siyah-beyazlı futbol takımının tarihindeki 190. yabancı futbolcu oldu.

