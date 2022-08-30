30 Ağustos 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kapadokya ay yıldızlı bayraklarla donatıldı

Kapadokya'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla havalandı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 10:51
Takip Et

Kapadokya 30 Ağustos şerefine ay yıldızlı bayraklarla donatıldı

Kapadokya ay yıldızlı bayraklarla donatıldı
+
Aa
-

Sepetlerinde Türk bayrakları asılı balonlar, peribacaları üzerinde süzüldü. Kapadokya'nın eşsiz güzelliğini ve güneşin doğuşunu izleme fırsatı bulan turistler, çektikleri fotoğraflarla "Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü"nü ölümsüzleştirdi.

Türk bayrağı figürlü balonuyla havalanan balon pilotu Halis Aydoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı ülkemizde coşkuyla kutlanmaktadır. Dünyada balonculuğun merkezi Kapadokya'da da 30 Ağustos'ta bölgedeki balonlarımız bayraklar ile uçtu. Ayrıca biz de gökyüzündeki coşkuya dünyanın en büyük figürlü bayrak balonuyla katılıyoruz." dedi.

Pilot Ramazan Kuruoğlu da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gökyüzünde kutladıklarını belirtti.

Almanya'dan gelen gurbetçi Yavuz Timur ise "İlk defa Kapadokya'ya geldim. Balona binmek çok güzeldi. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Hepimiz burada mutluyuz, çok iyi zaman geçiriyoruz." diye konuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
1
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
﻿Denizde panik: Yolcu gemisi alev aldı
2
﻿Denizde panik: Yolcu gemisi alev aldı
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
3
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
﻿Emekliler kıyameti kopartacak. Akbank emekli maaş promosyon uygulamasına son veriyor
4
﻿Emekliler kıyameti kopartacak. Akbank emekli maaş promosyon uygulamasına son veriyor
﻿Tarihçi Ümit Doğan Adnan Menderes döneminde satılan camilerin belgelerini yayınladı
5
﻿Tarihçi Ümit Doğan Adnan Menderes döneminde satılan camilerin belgelerini yayınladı
﻿Ajda Pekkan sahne arkasında dudak dudağa yakalandı. Süperstarı kim öptü
6
﻿Ajda Pekkan sahne arkasında dudak dudağa yakalandı. Süperstarı kim öptü
﻿Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
7
﻿Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
﻿Yok artık! Damat işkencesinin böylesi: Vinçte sallandırdılar
﻿Yok artık! Damat işkencesinin böylesi: Vinçte sallandırdılar
﻿Yok artık! Damat işkencesinin böylesi: Vinçte sallandırdılar
﻿TFF'den Zafer Bayramı mesajı
﻿TFF'den Zafer Bayramı mesajı
﻿TFF'den Zafer Bayramı mesajı
﻿Kapadokya ay yıldızlı bayraklarla donatıldı
﻿Kapadokya ay yıldızlı bayraklarla donatıldı
﻿Kapadokya ay yıldızlı bayraklarla donatıldı
﻿Avrupa'nın dev kulübü Ersin Destanoğlu'nu istiyor. İngiliz basını duyurdu
﻿Avrupa'nın dev kulübü Ersin Destanoğlu'nu istiyor. İngiliz basını duyurdu
﻿Avrupa'nın dev kulübü Ersin Destanoğlu'nu istiyor. İngiliz basını duyurdu
﻿Yıldız futbolcu üç kadınla yakalandı
﻿Yıldız futbolcu üç kadınla yakalandı
﻿Yıldız futbolcu üç kadınla yakalandı
﻿Aydın Efebel personel alacak
﻿Aydın Efebel personel alacak
﻿Aydın Efebel personel alacak
﻿Tüketilen ballara dikkat. Kimyasal madde içerebilir
﻿Tüketilen ballara dikkat. Kimyasal madde içerebilir
﻿Tüketilen ballara dikkat. Kimyasal madde içerebilir
﻿Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 136'ya yükseldi
﻿Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 136'ya yükseldi
﻿Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 136'ya yükseldi
﻿Selde mahsur kalan köpeği böyle kurtardılar
﻿Selde mahsur kalan köpeği böyle kurtardılar
﻿Selde mahsur kalan köpeği böyle kurtardılar
﻿Bursa’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Bursa’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Bursa’da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Çatak'ta tonlarca saman ve ot yandı
﻿Çatak'ta tonlarca saman ve ot yandı
﻿Çatak'ta tonlarca saman ve ot yandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.