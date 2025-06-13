Kapadokya Bisiklet Festivali başlıyor: 6 ülkeden 131 sporcu katılacak

Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden biri olan Kapadokya, farklı disiplinlerden bisiklet tutkunlarını eşsiz manzaralar eşliğinde tarihi yollarda buluşturacak. Kapadokya Bisiklet Festivali kapsamında vadiler, taş yollar ve peri bacaları arasında pedal basacak sporcular unutamayacakları bir deneyim yaşayacak. Yarın Büyük Sürüş ile start alacak organizasyonda 15 Haziran Pazar günü MTB, E-MTB, Gravel ve E-Gravel yarışları yapılacak. Spor ile bölgenin kültürüne de dikkat çekecek Kapadokya Bisiklet Festivali’nde Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Belçika, İran, Kazakistan ve Rusya’dan 131 sporcu yer alacak.

BİRBİRİNDEN GÜZEL 3 AYRI PARKUR

Kapadokya Bisiklet Festivali kapsamında Salcano sponsorluğundaki ‘Büyük Sürüş’ 111 kilometrelik parkurda koşulacak. Büyük Sürüş’te start Ürgüp merkezden sabah 08:00'de verilecek. Yol, gravel ve e-gravel sporcuların yer alacağı organizasyon aynı yerde sona erecek. 15 Haziran Pazar günü ise Kapadokya’nın en güzel vadilerini ve rotalarını içinde barındıran Gravel ve E-Gravel yarışı düzenlenecek. 50 kilometrelik parkur, Ürgüp merkezden saat 09.00’da başlayacak ve aynı yerde sona erecek. Aynı gün dağ bisikleti (MTB ve E-MTB) tutkunları da 50 kilometrelik parkurda patika tırmanışı, iniş yapma, engelleri aşma ve keskin virajlarda pedal basacak.