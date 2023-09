KAPADOKYA İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞ

Yayın Tarihi: 25 Eylül 2023 / 00:01

NEVŞEHİR MERKEZ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM TESİSLERİ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ HİZMETLERİ İHALE EDİLECEKTİR.



Kapadokya İl Özel İdareleri Ve Belediyeler Birliği Başkanlığından:



1- Nevşehir Merkez Sulusaray Kasabası Cumhuriyet Mah. İçmece Mevkii K33-C-01d-K33-C-06a Pafta, 207 ada 548 Parsel (Lot 2) ve 207 Ada 547 parsel, 549 parsel 552 parsel, 551 parsellerde tesislerin kurulması/işletilmesi ve Nevşehir Kozaklı İlçesi Abdi Köyü 121 Ada 158 Parselde aktarma istasyonunun işletilmesi ve atıkların taşınması işlerinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a vd. maddelerine göre (mülkiyetin gayri ayni hak tesisi) yöntemi ile kapalı teklif usulü 20 yıl süre ile işletilmesi ve Gelir Paylaşım oranı olan % 9 ve üzeri oranda artırım yapılarak aylık gelirin idareye bırakılması koşulu ile ihalesi yapılacaktır.

2-İhale 16.10.2023 Pazartesi günü Saat:14:00’da Birlik Encümenince Nevşehir Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3-İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

3.1. Kanuni ikametgâh sahibi olmaları ve tebligat için adres bilgileri belgesi

3.2. Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler, Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri sunmaları zorunludur.

3.3. Yetki Belgeleri,

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyanı, Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri sunmaları zorunludur.

3.4. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacakların vekaletnameleri ile vekalet sahibinin noter tasdikli imza beyanı,

3.5. İş Referans Belgesi

A- İhale tarihinden geriye doğru son 15 (onbeş) yıl içerisinde aşağıda belirtilen iş gruplarından en az 1 grup için en az 150 ton/gün kapasiteli tesis yapmış veya işletmiş veya işletiyor olmak;

Entegre Katı Atık Yönetim Hizmet İşi Katı Atık Düzenli Depolama Hizmet İşi Katı Atık Ön İşlem Ve/Veya Bertaraf Tesisi Ve/Veya Kompost Tesisi Biyometanizasyon Tesisi

B- İhale tarihinden geriye doğru son 15 (onbeş) yıl içerisinde aşağıda belirtilen iş gruplarından en az 1 grup için en az 2 MWh kapasiteli tesis yapmış veya işletmiş veya işletiyor olmak;

Çöp Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi Diğer Yenilenebilir Enerjilerden Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi

A ve B kapsamındaki işlerden en az birer işe ait sunulacak olan belgeler birlikte iş referans belgesi olarak kabul edilecektir.

Bu belgeler kamu veya özel sektörden alınacak olup farklı işler birleştirilmek suretiyle kullanılamaz. Kamudan alınacak iş referans belgeleri şartname ekinde verilen örnek forma göre hazırlanacak, özel sektörden temin edilecek belgelerin ekine ise işin sözleşmesi ve bu sözleşmeye ait faturalar eklenecektir.

İş referans belgesi iş ortaklığı şeklinde sunulması halinde, kapasite üzerinden yapılacak hesaplamada; pilot ortak iş deneyiminin en az % 70 ini diğer ortaklar kalan kısmı karşılamaları gereklidir. Pilot ortak A ve B gruplarından her ikisi için birer tane iş referans sunacak olup, diğer ortak ortaklık kısmını karşılayan A ve B grubundan tek belge sunabilir.

3.6. İlanda yazılı miktarda geçici teminat mektubu veya birlik hesabına yatırıldığını gösterir makbuz.

3.7. Yüklenicinin iş ortaklığı olması halinde, ekte örnek formu bulunan iş ortaklığı beyannamesi ibraz edilmek zorundadır.

3.8. İhale dosyasının idareden satın alındığına dair imzalı belgenin aslı veya fotokopisi,

3.9. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve kaşelenmiş şartnameler,

3.10. Teknik şartnamede belirtilen en az sayıda personeli çalıştıracağına dair noter onaylı taahhütname ve araçların kendi malı veya kiralık olduğuna dair belgeler sunulacaktır. (ruhsat, demirbaş kayıt defteri, sözleşme vb.) Teknik şartnamenin Araç Durumu maddesinde kiralık olarak çalıştırılabileceği belirlenen araçlara ilişkin belgeleri İstekli sözleşmesi aşamasında idareye sunacaktır.

3.11. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan

3.12. Birliğe borcu bulunmadığına dair Birlik Müdürlüğünden alınmış “borcu yoktur.” yazısı

4- İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Camicedit Mh. Belediye Cd. No:73 Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 5.000,00 TL (BeşBinTürkLirası) karşılığında aynı adresten elden satın alınabilir.

5- Alınacak kira bedeli ve teminat;

Nevşehir ili, Merkez İlçesi, Merkez Sulusaray Kasabası Cumhuriyet Mh. İçmece Mevkiinde bulunan arsanın 1 yıllık kira bedeli 287.000,00 TL + KDV’dir.

Geçici teminat:

Arsa kira bedelinin 20 yıl ile çarpımı sonucu oluşan bedelin % 3 ü olan 172.200,00 TL’dir.

Teklifler ihale günü Saat:12:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilecektir.

6- Yüklenici kira bedeli yıllık 287.000,00 TL.+KDV dir. İlk yıl Kira bedeli (287.000,00 TL.+KDV) sözleşme imzalanması müteakip 45 (kırkbeş) gün içerisinde ödenecektir. Kira bedeli takip eden yıllarda ise her yıl Kasım ayında TUİK tarafından açıklanan yurt içi tüketici fiyat endeksi oranında (Yİ-TÜFE-Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişimi) güncellenecek olup, takip eden şubat ve mayıs ayı sonuna kadar 2 eşit taksit halinde Birliğin hesabına yatırılacaktır.

7- İhaleye ilişkin, vergi, resim, sözleşme giderleri, şartnamede belirtilen diğer giderler ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

8- Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.