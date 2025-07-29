Kapadokya Michelin’de! Lezzet ve tarih buluşuyor: Gastronomi dünyasında yeni bir yıldız

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Michelin Rehberi'nin 2026 seçkisine Türkiye'den eklenen dördüncü yer, Kapadokya oldu. Kapadokya'daki ilk Michelin Rehberi restoran seçkisi, İstanbul, İzmir ve Muğla'daki seçkilerle İstanbul'daki Four Seasons Hotel Bosphorus'ta 4 Aralık 2025'te düzenlenecek törenle duyurulacak.

Kapadokya bölgesi, Türk ve Anadolu mutfak geleneklerine yer vermesi ve yerel ürünlere dayanan yapısıyla birçok olanak sunuyor. Lüks ve popüler restoranlardan geleneksel yerel lokantalara kadar geniş bir ölçekte hizmet veren Kapadokya gastronomisi, tandırda yavaş pişirilen etler, fermantasyon tekniklerinin ön planda olduğu lezzetler, güveçler, çorbalar ve mezeler gibi tatları bir araya getiriyor.

Birden fazla ili kapsayan tarihi bir bölgede yer alan Kapadokya, gün doğumunda gerçekleşen sıcak hava balonu gösterileri, vadileri ve kaya oyma mağara evleriyle tanınıyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya, seçkin yemek kültürüyle de öne çıkıyor.

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Michelin Rehberi, İstanbul'da ilk kez 2022'de yayımlanmasından bu yana şehrin gastronomik potansiyelini ve çeşitliliğini, farklı seviyelerdeki dikkati çekici restoranlarla gözler önüne serdi. Rehber, iki yıl önce kıyı şehirleri İzmir ve Muğla ile kapsamını genişletti.

Tamamı sektör profesyonellerinden oluşan uluslararası ve anonim müfettiş ekibi sayesinde Michelin Rehberi, dünyanın dört bir yanındaki destinasyonlarda en iyi restoranları titizlikle seçiyor.

Michelin Grubu'nun tam zamanlı çalışanları konumundaki bu müfettişler, sunulan yemeğin kalitesine odaklanan bir değerlendirme yöntemi kullanıyor. Liste değerlendirmesi; ürünlerin kalitesi, pişirme tekniklerine hakimiyet, lezzetlerin uyumu, şefin karakterinin yemek deneyimine yansıması, zaman içinde ve menünün tamamında tutarlılık kriterlerine dayanıyor. Rehberin restoran seçkisine, Türkiye'de ve dünyada öne çıkan en iyi otelleri vurgulayan küresel bir otel seçkisi de eşlik ediyor.

"MÜFETTİŞLER, BÖLGEDEKİ KÖKLÜ KÜLTÜRÜ VE GELENEĞİ KEŞFETTİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec de İstanbul, İzmir ve Muğla'dan sonra müfettişlerinin Kapadokya'yı da listelerine eklemesinden heyecan duyduğunu vurguladı.

Michelin müfettişlerin bölgedeki köklü kültürü ve geleneği keşfettiğini, bunları yemek tutkunlarıyla paylaşmak için sabırsızlandığını aktaran Poullennec, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kapadokya, tarihi mucizelerle dolu bir yer. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, taş oyma mağaraları, yeraltı şehirleri ve sıcak hava balonlarının büyüleyici gösterileri için buraya akın ediyor. Bu bölgeyi tercih etmek için Kapadokya'nın eşsiz gastronomi dünyasını deneyimleme fırsatı sunuyoruz."

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