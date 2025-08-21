Kapadokya Üniversitesi Mardin Turizminin geleceğini şekillendiriyor

Şehrin turizm potansiyeline yön verecek yol haritasını ortaya koymayı amaçlayan Mardin Turizm Master Planı Çalıştayı, 20 Ağustos 2025'te Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Çalıştaya; Mardin Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Prof. Dr. Bilgehan Gülcan ile çok sayıda kurum temsilcisi, sektör paydaşı ve akademisyen katıldı. Kapadokya Üniversitesi adına Doç. Dr. Halil Burak Sakal tarafından hazırlıkları yürütülen Mardin Turizm Master Planı sunuldu.

Kapadokya Üniversitesinin farklı illerde sürdürdüğü turizm master planı çalışmaları, Mardin için de bölgenin turizm vizyonunu şekillendirecek stratejik bir yol haritası sunuyor. Akademik yetkinliği ve kurumsal tecrübesiyle öne çıkan Kapadokya Üniversitesi, bu süreçte tüm paydaşlarla birlikte hareket ederek kentin turizmde hak ettiği konuma ulaşmasına katkıda bulunuyor.