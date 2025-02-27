Kapadokya'da 2 turistin hayatını kaybettiği balon kazasında pilota hapis cezası

Nevşehir'de sıcak hava balonunun sert inişi nedeniyle balonda bulunan turistlerden 2'sinin öldüğü, 5'inin yaralandığı kazaya ilişkin açılan davada, balon pilotu 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, taraf avukatları hazır bulundu, tutuksuz sanık Mustafa Emin ise katılmadı.

Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasının ardından, mahkeme heyetinin kararını açıklayan başkan, balon pilotu Mustafa Emin'in sevk ve idaresindeki hava aracı ile iniş aşamasında rüzgarın aniden mevzuatta belirlenmiş ve uçuş için uygun olmayan limitleri aşması, ardından iniş yapacağı bölge konusunda sorun yaşaması ve devamında sis içine girdiği, nispeten eğimli arazide rüzgar şiddetinin artması sebebiyle mecburi sert iniş gerçekleştirmesi sonucu ölüm ve yaralanmalara sebebiyet verdiği, sanığın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmak suretiyle asli kusurlu olduğunu belirtti.

Mahkeme, sanık Mustafa Emin'e "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Nevşehir'de Mustafa Emin'in idaresindeki sıcak hava balonu 18 Ekim 2022 tarihinde, Avanos ilçesinde turistlere yönelik tur için Zelve Ören Yeri mevkisinden havalanmış, daha sonra Kavak beldesi Killik bölgesine sert iniş yapmıştı. Balonun sepetindeki yolculardan İspanya uyruklu 2 turist hayatını kaybetmiş, 5 turist ise yaralanmıştı.