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Kapadokya'da balon kazasında tutuklanan Mısırlı pilot serbest bırakıldı

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde İspanyol 2 turistin hayatını kaybettiği, 3 turistin ise yaralandığı sıcak hava balonu kazasında tutuklanan Mısırlı pilot Mustafa Muhammed Amin Khelidy, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 00:33
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Kapadokya'da balon kazasında tutuklanan Mısırlı pilot serbest bırakıldı

Kapadokya'da balon kazasında tutuklanan Mısırlı pilot serbest bırakıldı
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Olay, geçen 18 Ekim'de saat 08.30 sıralarında Nevşehir'in Kavak beldesinde meydana geldi.

Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri mevkisinden kalkış yapan özel bir şirkete ait balon, rüzgar nedeniyle Killik bölgesine sert iniş yaptı. Balondaki turistlerden İspanya vatandaşları Maria Christiana Baltrons ile Dolors Masana hayatını kaybetti, Josefa Franco Gıl, Lourdes Beltran Sole ve Maria Mercedes Rier yaralandı.

Kazada hayatlarını kaybeden İspanyol 2 turist kadının cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından hava yolu ile ülkelerine gönderildi. Olayın ardından gözaltına alınan Mısırlı balon pilotu Mustafa Muhammed Amin Khelidy, tutuklandı.

10 yıllık pilot Khelidy'nin ifadesinde "Zelve Ören Yeri mevkinden sabah saat 07.25'te 28 yolcu ile birlikte havalandık. Yaklaşık 1,5 saat süren yolculuğun sonunda Kilik bölgesinde inişe geçtik. Balon ile inmeden önce yolculara gerekli uyarıları yaptım. İniş pozisyonu kuralına uymalarını söyledim. 5 yolcu iniş pozisyonu kuralına uymadığı için sepetten düştü. Maalesef kendileri iniş pozisyonunu alamadılar" dediği öğrenildi.

Khelidy'nin avukatı, yaşanan olay sonrası tutukluluk durumuna itiraz etti. Dosyaya eklenen bilirkişi raporunu değerlendiren mahkeme, Khelidy'i adli kontrol kararıyla serbest bıraktı. (DHA)

Kapadokyada balon kazasında tutuklanan Mısırlı pilot serbest bırakıldı

Kapadokya'da balon kazasında tutuklanan Mısırlı pilot serbest bırakıldı

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