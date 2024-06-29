Balon turlarına rüzgar engeli

Düzenleme: Kaynak: AA
Balon turlarına rüzgar engeli

Kapadokya'da gerçekleştirilen sıcak hava balon turları, rüzgar nedeniyle hafta başına kadar yapılamayacak.

Göreme beldesi ve Çavuşin köyü çevresindeki alanlardan sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonları rüzgar engeline takıldı.

Turistlerin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde süzülmesini sağlayan balon turu, hızı zaman zaman saatte 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle iptal edildi.

YILDA 250 GÜN UÇUŞ VAR

Bölgede, yılda yaklaşık 250 gün uçuş yapılabilirken, mevsimsel şartlar doğrultusunda ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, balonların havalanmasına engel olabiliyor.

İZİNLE YAPILIYOR

Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesinin ardından hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

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