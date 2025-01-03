Kapadokya’da büyük denetim! 63 bin kişi sorgulandı

Yılbaşı tatili nedeniyle Kapadokya bölgesinde 115 uygulama ve denetleme noktasında bin 618 jandarma ve polisin görev yaptı. Yapılan denetimlerde 3 dron ve 7 özel eğitimli köpekler de yeni yıl denetimlerine katıldı.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 27 Aralık - 3 Ocak tarihleri arasında il genelinde 63 bin 107 kişinin sorgusu yapıldı. 229 olaya müdahale edilirken, 59 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 18'i ise tutuklandı.

Aramalarda ve kontroller de ayrıca 2 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca ve 4 adet kesici-delici alet ele geçirildi.