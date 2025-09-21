Kapadokya’da peş peşe yıkım! Kadıkalesi çöktü: Otel ve evler boşaltıldı

Kapadokya’nın Ürgüp ilçesinde sembol yapılardan Kadıkalesi’nde gece saatlerinde kaya parçaları bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Çevreye yayılan kaya parçaları zarar oluşturmadı. Jandarma, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. İnceleme başlatılırken, risk altındaki 3 ev tahliye edildi. Kalenin altındaki otel, önlem olarak boşaltıldı.

"RİSK ALTINDAKİ 3 EV TAHLİYE EDİLDİ"

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kadıkalesi’ndeki riskli kayanın ön kısmının gece yarısı çöktüğünü, can ve mal kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

Başkan Bul, “Çok şükür can kaybı ve gece gördüğümüz kadarı ile evlerde hasar yok. Büyük kayalardan bir tanesi bugün tahliye ettiğimiz evlerden birisinin hemen dışındaki çelik tellere takılmış duruyor.

Kayakapı’nın Temenni seyir tepesi yoluna çok sayıda kaya düşmüş. İlk risk çok şükür yok oldu. Ama kayanın ön kısmında bir kısımda daha çatlak gözleniyor. Tedbiren alt kısımdaki otelin bir kısmını boşaltıyoruz. Misafirleri yakın otellere sevk ediyoruz. Zabıta Müdürlüğümüz vasıtasıyla risk altındaki 3 evde yaşayan vatandaşlarımız tahliye edildi.

Alt yollar geçişe kapatıldı. Kapadokya Alan Başkanlığı ve AFAD’dan yetkililer tespitlerini yaptılar. Pazartesi günü Jeolog hocamız eşliğinde nasıl müdahale edileceğine dair önerilerini alacağız. Bu dönemde risk giderilinceye kadar araç yaya trafiğine kapalı alana girmeyelim, girmek isteyenleri de uyaralım” dedi.

Ayrıca, dün gece Göreme Gaferli Mahallesi’nde bir peribacasının büyük bir kısmı da yıkılmıştı.