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Kapadokya'da balon faciası: 2 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı

Nevşehir'de sıcak hava balonlarından biri iniş sırasında kaza yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Olayda 3 kişinin ise yaralandığının tespit edildiği duyuruldu.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 11:14
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Kapadokya'da sıcak hava balonu iniş sırasında kaza yaptı. İki kişi hayatını kaybetti

Kapadokya'da balon faciası: 2 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı
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Nevşehir'de sabahın erken saatlerinde Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonlarından bir tanesi, Kavak beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırasında rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yaptı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 turist hayatını kaybetti, 3 turistin ise yaralandığı aktarıldı.

"İNİŞ POZİSYONU ALMAYANLAR SEPETTEN DÜŞTÜ"

Kaza ile ilgili açıklamalarda bulunan Firma Yetkilisi Abdullah İnal; "Bu sabah balonumuz Zelve tarafından kalkış yaptı, Kavak'a iniş yaptık. İniş yaparken iniş pozisyonunu alamayan misafirlerimiz sepetten düştü. Şuan için yaralılarımız var, 5 yaralı gibi gözüküyor.

"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Valiliğimiz, sivil havacılığımız, kaza kırım ekibimiz burada. Şuan verebileceğimiz bilgiler bu şekilde" dedi. Bölgede UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Nevşehir Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

İlimiz Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri mevkisinden bu sabah 07.25’te havalanan özel bir şirkete ait TC-BBR tescil numaralı sıcak hava balonu, merkeze bağlı Kavak beldesi Killik bölgesinde saat 08.50'de beklenmedik rüzgar artışı nedeniyle sert iniş yapmıştır. Kazanın ardından tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiştir. İniş esnasında balonda bulunan toplam 28 yolcu ve 2 mürettebattan İspanyol uyruklu 2 yolcu hayatını kaybederken İspanyol uyruklu 3 yolcu ise yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri ilimizdeki çeşitli hastanelerde devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. İlk belirlemelere göre olayın beklenmedik rüzgar artışından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Kaza ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.

(Kaynak: İHA)

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