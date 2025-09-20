Kapadokya'nın kalbi yıkıldı! Tarihe karıştı: Kalıntıları Göreme'yi sardı

Türkiye'nin simgelerinden Kapadokya'da, gece yarısı korku dolu bir olay yaşandı: Nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde, ikonik bir peribacanının büyük kısmı çöktü.

Kapadokya bölgesindeki merkeze bağlı Göreme beldesi Gaferli Mahallesi'nde, gece saatlerinde peribacasının büyük bölümü henüz bilinmeyen nedenle yıkıldı. Peribacasından dağılan kaya parçaları çevreye sıçradı. Olayda yaralanan olmadı. Peribacasının diğer bölümü de yıkılma riskiyle karşı karşıya kaldı. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan yıkılan peribacasının karşısında bulunan iş yerine yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde, peribacasının yıkılmasıyla birlikte çevreyi toz bulutunun kapladığı görüldü.

