Kapalı dükkanın önünden aldığı süpürgenin parasını göndermek için not bıraktı

Amasya’da, kapalı olan dükkanın önündeki süpürgeyi alan Nesrin Durak, 'Süpürge aldım. Hesabınıza atayım ara ağabey' diye not yazıp, telefon numarasını bıraktı. Dükkan sahibi Emre Kantarcı'nın aradığı Durak, süpürgenin tutarı olan 100 lirayı verilen hesaba yatırdı.

Yüzevler Mahallesi'nde iş yeri bulunan Emre Kantarcı, öğle saatlerinde, başka bir yere mal götürmek için dükkanını kapatıp gitti. Dükkanın önünde gördüğü süpürgeyi almak isteyen Nesrin Durak, Kantarcı'yı bulamayınca süpürgeyi alıp iş yerinin kapısına, 'Süpürge aldım. Hesabınıza atayım ara aağbey' yazılı not ve telefon numarasını bıraktı.

Notu görünce şaşıran iş yeri sahibi Emre Kantarcı, "Başka bir müşterimin aldıkları malları aracına yüklemek için gittiğimde dükkanımı kilitlemiştim. Döndüğümde kapıda küçük bir notla karşılaştım ve çok şaşırdım. Müşterim dışarıda bulunan süpürgeye ihtiyacı olduğu için almış ve acelesi olduğu için de bekleyememiş ve not bırakmış. Çok duyarlı bir hareket. Kendisini aradığımda işinin çok yoğun ve acil gitmesi gerektiği için böyle bir şey yaptığını söyledi. Ben de kendisine duyarlı davranışından dolayı teşekkür ettim" dedi.