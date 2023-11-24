Kapalı dükkanın önünden aldığı süpürgenin parasını göndermek için not bıraktı

Amasya’da kapalı olan dükkanın önündeki süpürgeyi alan bir vatandaş parasını ödemek için kapıya not bıraktı. Vatandaş sonrasında dükkan sahibine parayı yatırdı.

KAYNAK: DHA
Kapalı dükkanın önünden aldığı süpürgenin parasını göndermek için not bıraktı

Amasya’da, kapalı olan dükkanın önündeki süpürgeyi alan Nesrin Durak, 'Süpürge aldım. Hesabınıza atayım ara ağabey' diye not yazıp, telefon numarasını bıraktı. Dükkan sahibi Emre Kantarcı'nın aradığı Durak, süpürgenin tutarı olan 100 lirayı verilen hesaba yatırdı.

kapali-dukkanin-onunden-aldigi-supurgenin-parasini-gondermek-icin-not-birakti-4031-dhaphoto1.jpg

Yüzevler Mahallesi'nde iş yeri bulunan Emre Kantarcı, öğle saatlerinde, başka bir yere mal götürmek için dükkanını kapatıp gitti. Dükkanın önünde gördüğü süpürgeyi almak isteyen Nesrin Durak, Kantarcı'yı bulamayınca süpürgeyi alıp iş yerinin kapısına, 'Süpürge aldım. Hesabınıza atayım ara aağbey' yazılı not ve telefon numarasını bıraktı.

kapali-dukkanin-onunden-aldigi-supurgenin-parasini-gondermek-icin-not-birakti-4031-dhaphoto3.jpg

Notu görünce şaşıran iş yeri sahibi Emre Kantarcı, "Başka bir müşterimin aldıkları malları aracına yüklemek için gittiğimde dükkanımı kilitlemiştim. Döndüğümde kapıda küçük bir notla karşılaştım ve çok şaşırdım. Müşterim dışarıda bulunan süpürgeye ihtiyacı olduğu için almış ve acelesi olduğu için de bekleyememiş ve not bırakmış. Çok duyarlı bir hareket. Kendisini aradığımda işinin çok yoğun ve acil gitmesi gerektiği için böyle bir şey yaptığını söyledi. Ben de kendisine duyarlı davranışından dolayı teşekkür ettim" dedi.

Öne Çıkanlar
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Tüm Dünyanın utanacağı karikatür Türkiye'den geldi. Emre Ulaş çizdi Karikatür
Tüm Dünyanın utanacağı karikatür Türkiye'den geldi. Emre Ulaş çizdi
Japonya'nın en yüksek gökdeleni Mori JP Tower açıldı Dünya
Japonya'nın en yüksek gökdeleni Mori JP Tower açıldı
Meteoroloji 4 il için fırtına uyarısı yaptı Gündem
Meteoroloji 4 il için fırtına uyarısı yaptı
Üsküdar'da beton mikseri yokuştan aşağıya kaydı. 7 araca zarar verdi Gündem
Üsküdar'da beton mikseri yokuştan aşağıya kaydı. 7 araca zarar verdi
Erzurum’da kutupları aratmayan manzara Yaşam
Erzurum’da kutupları aratmayan manzara
Dev teknoloji şirketi halka arz oluyor Beklenen son dakika açıklaması geldi Ekonomi
Dev teknoloji şirketi halka arz oluyor Beklenen son dakika açıklaması geldi
Orta Karadeniz için fırtına uyarısı Gündem
Orta Karadeniz için fırtına uyarısı