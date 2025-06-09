Kapalı Kapılar Ardında Neler Oluyor: Çözüm sürecinin saklanan yüzü

PKK ile Cumhur İttifakı arasındaki Çözüm Süreci, kamuoyunun ve muhalefetin şeffaflık taleplerini hiçe sayarak kapalı kapılar ardında sürdürülüyor. Cumhur İttifakı, “işi başkalarını karıştırmadan kendi kendilerine aralarında çözmekte!” kararlı olsa da AK Parti ile PKK'nın baş başa yürüttüğü Çözüm Süreci'nde olup bitenler kamuoyundan gizlenemiyor!

PKK'nın gerçekleştirdiği sözde fesih kongresine, teröristbaşı Öcalan’ın sunduğu 'perspektif' ve önerilerin ne zaman, kimin aracılığıyla, nasıl ve hangi mevzuata göre ulaştırıldığı soruları ısrarla cevapsız bırakılıyor.

Ama özellikle terör örgütü PKK çevrelerinden sızan bilgiler, kamuoyunun karşılık aradığı soruları birer birer cevaplıyor. Hatta sızan bilgiler arasında, bebek katili Öcalan'ın, MİT binasından PKK Kongresi'ni bizzat organize ettiği ve geçtiğimiz haftalarda örgüt içi infaz ile öldürüldüğü iddia edilen PKK kurucularından, KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu'nun, Öcalan'ın yanına götürülerek yüz yüze görüştürüldüğü iddiaları dahi var.

Ancak teröristbaşının, güya fesih kongresine perspektif sunduğu 7 sayfalık yazısı, iddialardan öte bizzat örgüt yayınlarında paylaşılan tartışmasız bir gerçek. Öcalan'ın, 'perspektif' başlığını verdiği; düşünce bozuklukları taşıyan, birbirinden kopuk, anlaşılması zor ve karmaşık cümleler, gereksiz detaylar ve hakaretlerden ibaret yazısı, PKK çevreleri başta olmak üzere hâlâ tartışılıyor.

Öcalan’ın kendisine aşırı hayranlığını vurguladığı, kendisinden başka herkesi küçümseyip hakaret yağdırdığı, kendisini aşırı derecede önemli, güçlü, etkili göstermeye çalıştığı 'perspektif'i, apaçık Cumhur İttifakı'nın fazlasıyla şımarttığı bebek katilinin narsist ve megaloman kişilik özelliklerini ortaya koymaktan başka demans olabileceğini de akla getiriyor.

"Kürtlerde gerçeklikten müthiş bir kaçış var. Kürtlük olgusu sizde bir kaçış hâlindedir. Benim Kürtlere yönelik bir önderlik tarzım var. Bu kaçışların ne anlama geldiğini nasıl öğretebilirim, kaçışlarını nasıl durdurabilirim diye uğraştım, uğraşıyorum. Ben hem öğretirim hem de bu kaçışın bedelini ödetirim." diyerek Kürtlere tehditler de savurmaktan geri kalmayan teröristbaşının 'perspektifi'nde, 'PKK ve Fesih' ile 'Yeni dönem perspektifleri' başlıkları oldukça az yer tutuyor.

Bu bölümlerdeki ifadeleri ise teröristbaşının gerçekte, Cumhur İttifakı'nın ve yandaş medyanın kamuoyunda oluşturmaya çalıştığı PKK'nın silah bıraktığı algısının nasıl bir yalan olduğunu ortaya koyuyor!

Bebek katili bizzat şu ifadeleri kullanıyor: "Sorun tek başına fesih de değildir. Onu olumlu olumsuz yönleriyle aylarca tartışmak gerekir. Sürecin sağlıklı gelişimi ve sonuca ulaşması için aceleye getirmemek lazım. Hükûmet veya devlet bunu hemen silahsızlanma olarak lanse etmek istiyor. Bunun böyle konulması doğru değil. Doğrusunu biz ortaya koyacağız. Ama bu sadece onların istediği gibi olmaz. Bizim bu konuda hem teorik hem politik yürüyüşlerimiz oldukça olgunlaşmış, tecrübe birikimlerimiz oluşmuştur. PKK'nın feshi konusunu değerlendirmede, bu açmazı çözümlemede ve hatta fesih kongresini gerçekleştirmede zorlanacağımız söylenemez."

Güya Fesih Kongresi'nde alınan ve "PKK’nin feshi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırmaya ilişkin" başlığıyla yayımlanan ve silahların teslimi için şart koşulan kararda ise aynen şu ifadelere yer veriliyor: "Tam bir ifade ve örgütlenme özgürlüğünün, tüm ideolojik, etnik ve inanç kimliklerinin demokratik ulus çerçevesinde örgütlenme ve kendini özgürce yaşamasının, demokrasinin temeli olarak seçimle gelen demokratik yerel yönetimlerin oluşturulmasının ve demokratik siyasetin özgürce yürütülmesinin, erkek egemenliği aşılarak kadın özgürlüğü temelinde kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasının, eko-kırım politikalarının sonlandırılmasının anayasal ve yasal güvenceye alınmasını gerekli görür ve bunlar için mücadele eder."

PKK'nın kamuoyundan gizlenen güya Fesih Kongresi'nin gerçekleri, PKK'nın silahlarını tesliminin nasıl boş bir hayal ve yalan olduğunu ortaya koyuyor.

Açıkça görünen o ki PKK, bu Çözüm Süreci'ni de fırsata çevirecek, bu arada yaralı ve hasta militanlarının tedavisini sağlayacak, lojistik imkânlarını güçlendirecek, moral ve güç toplayarak bu kez drone'lar ve tüneller ile tırmandıracağı terör faaliyetlerine yine kaldığı yerden devam edecek.