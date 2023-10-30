Kapalı yola giren motosiklet silindire çarptı: 2 ölü

Düzce’de kapalı yola giren motosiklet yol yapım çalışması için bölgede bulunan silindire çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Kapalı yola giren motosiklet silindire çarptı: 2 ölü

Kaza, Düzce Kuzey çevre yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Karayolları ekiplerince yol yapım çalışması sebebi ile Bolu istikameti Günbaşı köyü mevkiinden trafiğe kapatıldı. Kapalı yola girerek Bolu istikametine seğir eden motosiklet Günbaşı köyü mevkiine geldiğinde yol kenarında park halinde bulunan silindiri fark etmeyen silindire çarparak savruldu. Motosiklette bulunan Samet Güler(19) ile Berke Can Akçayoğlu(17) yola savruldular. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri 2 gencin de hayatını kaybettiğini belirledi. Düzce Cumhuriyet Savcısının incelemelerin ardından iki gencin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Trafik kazasıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç'ta bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

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