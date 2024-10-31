Kapalıçarşı çeyrek, gram, yarım, tam altın fiyatları...(31 Ekim 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kapalıçarşı çeyrek, gram, yarım, tam altın fiyatları...(31 Ekim 2024)

Kapalıçarşı altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte 31 Ekim 2024 Perşembe gününün ilk saatlerinde Kapalıçarşı güncel altın fiyatları...

Pek çok vatandaş Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki değişimleri merak ediyor. Günün ilk saatlerinde vatandaşlar internet üzerinden “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları gerçekleştiriyor.

Ekonomistler tarafından güvenli liman olarak adlandırılan altın fiyatında son zamanlarda ciddi artışlar göze çarpıyor. Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatını birçok vatandaş merak ediyor.

İşte 31 Ekim 2024 Perşembe gününün ilk saatlerinde Kapalıçarşı güncel Gram altın, çeyrek altın, ons altın satış fiyatı…

Gram altın fiyatı: 3 bin 166 TL

Çeyrek altın fiyatı: 5 bin 167 TL

Yarım altın fiyatı: 10 bin 327 TL

Tam altın fiyatı: 20 bin 582 TL

Gramse altın fiyatı: 51 bin 182 TL

Ons altın fiyatı: 2 bin 783 USD

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