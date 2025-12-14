Bursa'da Kapalıçarşı'daki dolandırıcılık iddiası kamuoyunun gündeminde. İddiaya göre şüpheliler M.B.A., H.Ç.A. ve E.B., müşterilere verdikleri güvenle altınların işletileceğini, belirli aralıklarla kâr payı dağıtılacağını söyledi. Bu vaade inanan yaklaşık 40 kişi, kimi düğün için biriktirdiği parasını, kimi ticaret için ayırdığı sermayesini, kimi ise aldığı ürünlerin bedelini kuyumcuya teslim etti. Ancak bir süre sonra ödemeler kesildi, ana paralar da geri verilmedi.

GERGİN ANLAR YAŞANDI

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından çok sayıda mağdur kuyumcu dükkanı önünde toplanarak tepkisini dile getirdi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı protestoda vatandaşlar, kendilerini oyalayan vaatlere artık inanmadıklarını söyledi.

Şüpheliler ise ifadelerinde olayın dolandırıcılık değil, ticari bir anlaşmazlık olduğunu savundu. Ödeme sözü verildikten sonra bazı mağdurların şikayetlerini geri çektiği fakat ödemeler yapılmadığı için tekrar şikayetçi oldukları belirtildi.

'SOMUT BİR SONUÇ ALINAMADI'

Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, çok sayıda mağdurun odaya başvurduğunu belirterek, "Sorunun çözümü için girişimlerde bulunduk ancak şu ana kadar somut bir sonuç alınamadı" dedi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.