Kapalıçarşı'da bugüne kadar görülmemiş baskın

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçağını engellemek maksadıyla firmalara sıkı takip uygularken demir-çelik sektöründe kesilen cezalar sonrasında sırada kuyumcu ve doktorların olduğu belirtilmişti. Ekipler kuyumcular için bu sabah düğmeye bastı.

Vergi Denetim Kurulu ve Risk Analiz Genel Müdürlüğünün kuyum sektörüne yönelik yürüttüğü detaylı risk analiz çalışması sonucunda tespit edilen mükelleflerin iş yerlerinde kapsamlı fiili sayım yapılması kararlaştırıldı. Buna göre, vergi müfettişleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı personelinden oluşan yaklaşık 3 bin kişilik denetim ekibi eş zamanlı olarak kuyum sektöründe faaliyet gösteren 552 mükellefin 9 büyükşehirde bulunan 707 adresinde fiili sayım çalışması başlattı.

500 KUYUMCUYA VERGİ DENETİMİ

Bu sabah saatlerinde Bakanlık görevlileri tarafından İstanbul Kapalıçarşı'ya detaylı bir baskın düzenlendi. Aralarında ünlü markaların da yer aldığı 500 kuyumcuya yapılan vergi denetim baskını esnasında yetkililer gramajları tek tek tartıp fatura ve IBAN işlemlerini mercek altına aldı.

KEPENKLER İNDİ

Haberler.com'dan Musa Kara ve Muhammet Yar'ın yerinde takip ettiği baskında Bakanlık yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, denetimde bazı dükkanların kepenklerini indirdiği de dikkatlerden kaçmadı.

ZABITADA DAHİL OLDU

Diğer yandan Kapalıçarşı'daki baskına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı (İBB) Zabıta ekipleri de dahil edildi.

Görevliler ellerindeki metrelerle ölçüm yaparak dükkanlara işgaliye cezası kesmeye başladı. İşgaliye ceza bedelinin 100 ila 180 bin TL arasında değiştiği, kimi esnafın cezaları ödeyemediği için kepenk indirdiği kimilerinin ise vitrinlerini içeri aldığı aktarıldı.