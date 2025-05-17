Kapalıçarşı’da büyük vurgun! “MİT çalışanıyım” diyerek milyonlarca lirayı vakumladı... Çakarlı araca binerken yakalandı…

Çakarlı araçlarla tanına Ömer Binici'nin, Cumhurbaşkanlığı ve istihbarat görevlisi olarak kendini tanıtarak, Kapalıçarşı’da 100 milyon liralık mağduriyete neden olduğu ortaya çıktı. Yapılan operasyon ile dolandırıcılık şebekesi çökertildi.

“MİT YÖNETİCİSİYİM” DİYEREK DOLANDIRDI

Olay, Kuyumcu Garabet S.’nin kendisine yardımcı olabileceğini söylediği, Kapalıçarşı'da kuyumculuk yapan Berk Ö.'yü "devlet içinden güçlü bir adam" diyerek Ömer Binici ile tanıştırdığı ortaya çıktı. Binici, kendisini MİT ve Cumhurbaşkanlığı'na bağlı özel bir birimin yöneticisi olarak tanımlandırdı. Korumalar eşliğinde, çakarlı araçlarla ve lüks restoran toplantılarıyla Berk Ö.'yü ikna etmeyi başaran Ömer Binici, önce 100 bin, ardından 300 bin dolar olmak üzere toplam 400 bin dolar aldığı belirlendi. Berk Ö., tam 15,5 milyon lirasını Binici’ye kaptırdı. Kamera kayıtlarına göre bu paranın 30 bin dolarının komisyon olarak Garabet S.'ye verildiği tespit edildi.

LÜKS ÇAKARLI ARAÇLARLA YAKALANDI

Sabah'tan Atakan Irmak'ın yaptığı haberde, İstanbul Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin 30 Nisan'da düzenlediği operasyonda Binici'nin, lüks bir restorana çakarlı araçlarla girdiği sırada operasyon gerçekleştirdi. Yanında "koruma" gibi görünen kişilerle suçüstü yakalanan Binici'nin üzerinden mağdurlardan elde edilen büyük meblağlara dair belgeler ve dijital deliller ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 100 milyon liralık mağduriyete neden olan Ömer Binici tutuklanmak üzere adliyeye getirildi. Binici tutuklandı. Binici'ye mağdurları getirerek aracılık yapan Garabet S. ve 2 kişi de yakalanarak tutuklandı. Ayrıca şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.