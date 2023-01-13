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Dolar kuru Kapalıçarşı'da 19 lirayı geçti

Fiziki dolara olan talebin artması Kapalıçarşı'da dolar kurunun 19 lirayı geçmesine neden oldu. 1 dolar Kapalıçarşı'da 19.125 liradan alıcı buluyor.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 17:45
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Kapalıçarşıda dolar kuru 19 liranın üzerine çıktı

Dolar kuru Kapalıçarşı'da 19 lirayı geçti
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Kur korumalı hesapların getirilerinde yaşanan düşüşün ardından buradan çözülen paralar fiziki dolara yönelim gösterdi. Yatırımcıların fiziki dolara olan taleplerindeki artış dolar kuruna da yukarı yönlü yansıdı.

19 LİRAYI GEÇTİ

Paramedya'da yer alan haberi göre fiziki dolara olan talebin artması Kapalıçarşı’da kurun 19 lirayı geçmesine neden oldu.

Kur korumalı hesaplardan da çözülen paranın fiziki dolara yönelmesiyle Kapalıçarşı’da 1 dolar 19.125 TL’den alıcı bulmaya başlamasına neden oldu.

Saat 16.54 itibariyle bankalar arası piyasada 18.789 liradan işlem görür iken, alış satış makasının da iyice açıldığı dikkat çekiyor. Bankalar dolar alış kurunu 18.400’e kadar çekerken, satış kurunu ise 19.001 olarak açıkladı.

Döviz kurları anlık olarak değişim gösteriyor. Ülkede sosyal ya da siyasi durum ile birlikte oluşan ekonomik parametrelerde farklılık yaşandığından dolar kurunda iniş ve çıkışlar oluyor.

Son olarak Kapalıçarşı'da yaşanan bu hareketliliğin yukarı yönlü bir miktar daha artabileceği öngörülüyor.

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