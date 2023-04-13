Kapari Ülsere çare mi?

Kaparinin özellikle kalp yetmezliği yaşayan hastalara fayda sağladığı bilinmekte. Ayrıca romatizmal ve ortopedik rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılan ardıç, böbrek taşı düşürülmesinde de etkili oluyor. Fazla tüketilmemesine dikkat edilmelidir.

BÖBREK TAŞINA VE ÜLSERE İYİ GELİR Mİ

Kapari böbrek taşlarının düşürülmesi ve safra kesesi sancılarının dindirilmesi için de kullanılıyor. Kaparinin çiçekleri tohum açmadan önce toplanarak ilaç yapımında kullanılıyor. Ayrıca, meyveleri ve yaprakları da kullanılır. Ciğer ve dalak hastalıkları ile ülsere karşı faydalıdır. Vücuda kuvvet verir ve cinsel gücü arttırır. Ağrı kesici olması da cabası…