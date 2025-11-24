TCMB'nin kasım ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1791 iş yeri ile yaptığı anketin sonuçlarında göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanımı yüzde 74,1 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanımı ise bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,4 seviyesinde gerçekleşti.

EN YÜKSEK KAPASİTE KULLANIMI KÂĞIT ÜRÜNLERİNDE

En yüksek kapasite kullanan sektör yüzde 84,0 ile kâğıt ürünleri oldu. Ağaç ürünleri yüzde 82,4 ve içecek yüzde 81,6 ile yüksek kapasite oranlarıyla dikkat çekti. Buna karşılık deri yüzde 62,6 ve ana metal yüzde 65,3 kapasite kullanımı ile listenin en düşük seviyelerini oluşturdu.

Elektrikli teçhizat yüzde 73,1, kimyasal ürünler yüzde 75,0 ve eczacılık ürünleri yüzde 77,8 gibi sektörler ise orta-yüksek kapasite düzeyleriyle dengeli bir görünüm sergiledi.

MAL GRUPLARINDA BELİRGİN DÜŞÜŞLER

Mal grupları bazındaki yıllık değişimler de özellikle tüketim tarafında dikkat çekti. Tüketim malları, Kasım 2024’e göre 71,5’ten 71,9’a sınırlı bir artış gösterdi.

Dayanıksız tüketim mallarında kapasite yüzde 72,0’den yüzde 72,4’e yükseldi. Dayanıklı tüketim mallarında ise yüzde 72,0’den yüzde 69,9’a düşüş yaşandı.

Ara malları ve yatırım mallarında da yıllık olarak gerilemeler görüldü.