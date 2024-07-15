Kapıkule’de araç geçişi rekoru kırıldı

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan sınır kapısı Kapıkule’de araç geçiş rekoru kırıldı. Dün itibariyle 9 bin 928 araç girişi olurken bu rakam tüm zamanları rekoru olarak kayıtlara geçti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, "Dün itibarıyla tüm zamanların giriş açısından rekor kırıldı. 9 bin 628 binek araç girişi oldu. Dün 40 bin 593 yolcu girişi gerçekleştirildi. Şu ana kadar Kapıkule'de gerçekleştirilen en fazla yolcu ve araç girişi oldu" dedi.

Vali Sezer, özellikle Avrupa’da yaşayan Türklerin yoğun bir şekilde geldiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu sene özellikle geçen yıllardan farklı olarak gurbetçilerimizin yoğun bir Türkiye ziyareti söz konusu. Kapılarımızda da günlük giriş bakımından da rekorlar kırılıyor. Saatlik olarak 550'ye yakın aracın girişi gerçekleştiriliyor. Dün itibariyle giriş açısından tüm zamanların rekoru kırıldı. 9 bin 628 binek araç girişi oldu dün ve 40 bin 593 yolcu girişi gerçekleştirdik. Bu şu ana kadar Gümrük Bölge Müdürlüğümüzün verilerine göre kapıkuleden gerçekleştirilen en fazla yolcu ve araç girişi sayısı. 22 Haziran'dan bu tarafa da 192 bin 341 araç girişi var ve yedi 769 bin 821 yolcu da yine Türkiye'ye giriş yapmış durumda.”

