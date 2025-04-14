Kapıkule'de dev operasyon! Ares kokladı, TIR’dan 411 vakumlu poşete gizlenmiş 492 kilo uyuşturucu çıktı

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda, dedektör köpek Ares’in destek verdiği operasyonda, bir tırda 19 kolideki 411 vakumlu poşete gizlenmiş yaklaşık 492 kilogram uyuşturucu madde yakalandı.

Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılık ve rüşvetle mücadele kapsamında yürüttükleri operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

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Son olarak Kapıkule Gümrük Kapısı’nda şüpheli görülen bir tır , X-ray taramasına alınması için sevk edildi.

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Tırın uzun süre X-ray sırasına girmemesi üzerine ekipler, aracı kontrol ederek X-ray taramasını gerçekleştirdi ve şüpheli yoğunluklar tespit etti.

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Detaylı arama için D-1 arama Hangarına yönlendirilen araçta , gizlenmiş uyuşturucu maddeler bulundu. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, olayla ilgili tahkikatı titizlikle sürdürüyor.

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Teknolojik donanımlar ve istihbarat analizleriyle etkin bir mücadele yürüten ekipler , kaçakçılıkla ilgili çalışmalara kararlılıkla devam ediyor.

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Kapıkule Sınır Kapısı’nda dev operasyon! Ares kokladı, TIR’dan yüzlerce 492 kilo uyuşturucu çıktı

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