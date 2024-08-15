Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu...Tatillerini tamamlayan Türkler, Avrupa yolunda..Türkiye'den çıkış noktalarından en önemlilerinden biri olan Kapıkule'de sıcak ve o sıcağın altında yoğunluk yaşanıyor.



Yıllık izinlerini ve tatillerini aileleriyle birlikte geçiren gurbetçiler, dönüş yoluna kara sınır kapılarını tercih ediyor.

GÖZYAŞLARIYLA AYRILIYORLAR

Memleketlerinden yaşadıkları ülkelere dönmek üzere yola çıkan gurbetçiler, Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Türkiye'den çıkış yapan ve sevdiklerini geride bırakan gurbetçiler, gözyaşları içinde anavatan topraklarından ayrılıyor.

Öte yandan araç içinde uzun süre sıra beklemek zorunda kalan gurbetçileri kavurucu sıcaklar da zorluyor.



Gözyaşları içinde anavatandan ayrılan gurbetçilerden Gülşen Smith, “Annemle babamı geride bıraktım. Almanya'ya dönüş yapıyoruz. Çok üzgünüm, çok. Ailemi, teyzemi, hepsi geride kaldı. Çok acı. Anne baba kıymeti bilin. Kendilerine iyi baksınlar, hakkımı helal ediyorum onlara, onlar da bana helal etsinler, seneye inşallah yine kavuşurum memleketime. Çok zor, çok zor 4 bin kilometre geliyoruz buraya, 4 bin kilometre geri gidiyoruz yani yol çok uzun sürüyor. Havalar da sıcak; çocuklar arkada pişiyor yani, pişmiyor değil. Her şey çok zor. Ezan sesine bayrağa hasret kalıyoruz, kalmaz mıyız? Çok kalıyoruz” dedi.



"GÜZEL KARŞILANDIK, GÜZEL GEÇTİ TATİLİMİZ"

Gurbetçi vatandaşlardan Melike ve Mikail Sayım çifti, "Biz Antalya'da tatil yaptık şimdi, Almanya'ya Köln'e gidiyoruz. Orada yaşıyoruz. Güzel karşılandık, güzel geçti tatilimiz, biraz pahalıydı ama güzel geçti yine de. Ailemizi bıraktık, yine oraya gidiyoruz" diye konuştu.