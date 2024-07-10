Kapıkule’de peronlar artırıldı

Kapıkule’de peronlar artırıldı
Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, yaz dönemi dolayısıyla gümrük sınır kapılarında gerekli önlemlerin alındığını ve Kapıkule Gümrük Müdürlüğü'nde 12 olan yolcu giriş peronu sayısının 24'e yükseltildiği açıkladı.

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Kapıkule’de peronlar artırıldı 1

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının yaz tatili dönemlerinde yabancı plakalı kara taşıtları ile Türkiye'ye geldiği ve özellikle haziran-ağustos zamanında Yunanistan ve Bulgaristan'la olan gümrük kapılarında yoğunluk yaşandığı aktarıldı.Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının yaz tatili dönemlerinde yabancı plakalı kara taşıtları ile Türkiye'ye geldiği ve özellikle haziran-ağustos zamanında Yunanistan ve Bulgaristan'la olan gümrük kapılarında yoğunluk yaşandığı aktarıldı.

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Kapıkule’de peronlar artırıldı 2

Fakat 2023 yazda Ticaret Bakanlığı gümrük personeli sayısı ile İçişleri Bakanlığı görevli personel sayısının artırıldığı ve yoğunluğun önüne geçildiği anımsatılarak "Ticaret Bakanlığı olarak, 2024 yaz döneminde gurbetçi vatandaşlarımızın yurda gelişlerinin yoğunlaşması nedeniyle; özellikle Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule gümrük kapılarında gümrük kapısından yolcu geçişlerinin rahatlatılması amacıyla çeşitli tedbirler almış bulunmaktayız.

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Kapıkule’de peronlar artırıldı 3

Bu kapsamda, başka bölgelerden çok sayıda personel takviyesi yapıldı. Kapıkule'de tüm peronlardan geçisin sağlanabilmesi, pasaport ve gümrük işlemlerinin yapılması için pasaport polisinin de takviyesinin yapılması ile yolcu peronlarının tam kapasite çalışması sağlandı. Kapıkule Gümrük Müdürlüğü'nde 12 olan yolcu giriş peronu 24 işlem noktasına yükseltildi.

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Kapıkule’de peronlar artırıldı 4

İşlemlerde herhangi bir aksama olmaması için gümrük ve emniyet personeline kumanya verilerek hizmetin 24 saat süresince aksamaması sağlandı" değerlendirilmesinde bulunuldu.

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Kapıkule’de peronlar artırıldı 5

VATANDAŞLAR YOĞUNLUĞU KAMERADAN TAKİP EDEBİLECEK

Bununla beraber, yurt dışından Türkiye'ye gelecek vatandaşların tüm kapılardaki anlık yoğunluk haline kamera görüntülerinden takip edebileceği aktarılarak, "Kamera görüntüleri 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü web sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Ayrıca, PTT ve Ziraat Bankası mobil hizmet araçları Kapıkule Gümrük Kapısında konumlandırılmış olup Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilave saymanlık vezneleri açılmıştır.

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Kapıkule’de peronlar artırıldı 6

Ticaret Bakanlığı tarafından gümrük işlemleri ile ilgili rahatlatıcı tedbirler ele alınmış olup, jandarma ve emniyet birimleri tarafından da gümrük sahalarında gerekli güvenlik önlemleri artırılmıştır. Aynı zamanda vatandaşlarımız için gümrük sahalarında dinlenebilecekleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tüm sosyal alanlar oluşturulmuş olup, saha içerisinde gerekli trafik düzenlemeleri ile alakalı (yol çizgileri, yön levhaları, dubalar) düzenlemeler yapılarak, hızlı ve güvenlikli bir geçiş için gerekli tümtedbirler alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Kapıkule’de peronlar artırıldı 7
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