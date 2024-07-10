Kapıkule’de peronlar artırıldı

VATANDAŞLAR YOĞUNLUĞU KAMERADAN TAKİP EDEBİLECEK
Bununla beraber, yurt dışından Türkiye'ye gelecek vatandaşların tüm kapılardaki anlık yoğunluk haline kamera görüntülerinden takip edebileceği aktarılarak, "Kamera görüntüleri 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü web sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Ayrıca, PTT ve Ziraat Bankası mobil hizmet araçları Kapıkule Gümrük Kapısında konumlandırılmış olup Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilave saymanlık vezneleri açılmıştır.