Kapıkule’de peronlar artırıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından gümrük işlemleri ile ilgili rahatlatıcı tedbirler ele alınmış olup, jandarma ve emniyet birimleri tarafından da gümrük sahalarında gerekli güvenlik önlemleri artırılmıştır. Aynı zamanda vatandaşlarımız için gümrük sahalarında dinlenebilecekleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tüm sosyal alanlar oluşturulmuş olup, saha içerisinde gerekli trafik düzenlemeleri ile alakalı (yol çizgileri, yön levhaları, dubalar) düzenlemeler yapılarak, hızlı ve güvenlikli bir geçiş için gerekli tümtedbirler alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.