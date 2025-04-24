Kapıkule’de sınırında şok: Tırda yatağın altında balya balya euro bulundu

Kaynak: İHA
Kapıkule’de sınırında şok: Tırda yatağın altında balya balya euro bulundu

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na gelmekte olan bir tırda, Bulgaristan sınırında son kontrol noktasında yapılan aramada, sürücü yatağının altına gizlenen 524 bin 940 euro ele geçirildi.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na gelmekte olan bir tırda, Bulgaristan sınırında son kontrol noktasında yapılan aramada, sürücü yatağının altına gizlenen 524 bin 940 euro ele geçirildi.

Bulgaristan Kaptan Andreevo Gümrük Kapısı'nda görevli gümrük memurları, ülkeden çıkış yapan bir kamyonda yaptıkları incelemede, yıl başından bu yana kadar rekor miktarda beyan edilmemiş para ele geçirdi.

Tır sürücüsü Türk vatandaşı, malların Almanya'dan Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Afganistan'a taşındığına dair düzenli belgeler ibraz etti. Çıkış yapmak üzere iken gümrük memurları tarafından, X-ray cihazı da dahil olmak üzere kapsamlı bir incelemede, sürücü kabininde alışılmadık yoğunluklar tespit edildi. Daha sonra yapılan fiziki kontrolde, şoför mahalli dinlenme yatağının şiltesinde ve her iki koltuğun arka tarafındaki döşemenin altında euro banknotları bulundu. Toplam 524 bin 940 euro paranın beyan edilmediği tespit edildi.

Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı - Svilengrad Bölge Müdürlüğü gözetiminde Burgaz Gümrük Müdürlüğünden soruşturmacı gümrük müfettişi tarafından yargılama başlatıldı.

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