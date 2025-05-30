Kapıkule’de tarihi eser kaçakçılarına operasyon: On binlerce parça ele geçirildi

Kaynak: İHA
Kapıkule’de tarihi eser kaçakçılarına operasyon: On binlerce parça ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı’nda tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Operasyonda Polonya’ya kaçırılmak istenen 12 bin 770 parça eser ele geçirildi.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden Polonya’ya kaçırılmak istenen tarihi eserlere yönelik düzenlenen operasyonda 12 bin 770 adet eser ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 28 Mayıs 2025 tarihinde Konya’dan Polonya’ya gitmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen bir tırda arama yapıldı.

Tırın kupasında gerçekleştirilen aramada değişik ebatlarda 12 bin 370 adet sikke ile birlikte 400 adet takı ve obje olmak üzere toplam 12 bin 770 parça tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

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