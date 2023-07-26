Kapıkule'de tır'ın içinde 2 kaçak göçmen cesedi bulundu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bugün ilginç bir olay yaşandı Edirne’den Bulgaristan tarafına geçmek isteyen tır kontrol için aranınca içerisinden 2 kaçak göçmen ceseti çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrolde cesedin kaçak göçmene ait olduğunu belirledi. Göçmenin havasızlıktan öldüğü tespit edildi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından cesetler, Trakya Üniversitesi TIP Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.