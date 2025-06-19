Kapıkule’de uyuşturucu operasyonu

Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda 29 kilo 576 gram esrar ile 20 bin elektronik sigara ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

İl Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kosova’dan yurda girmek üzere Kapıkule’ye gelen otomobili şüphe üzerine X-Ray taramasına sevk etti. Araçta yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik köpek Alfa ile arama yapıldı.

Aramada, otomobilin ön şoför ve yolcu koltukları altına yapılan zulada 38 poşette 29 kilo 576 gram esrar ele geçirildi. Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule’ye gelen TIR’da ise yapılan detaylı incelemede, beyan edilmeyen 20 bin elektronik sigara ele geçirildi. Uyuşturucu ve kaçak elektronik sigaralarla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.