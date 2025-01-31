Kapıkule’de zehir tacirlerine geçit yok! LPG tankına ve vites kutusuna gizlenmişler: Tam 217 kilo

Kaynak: AA / İHA
Kapıkule’de zehir tacirlerine geçit yok! LPG tankına ve vites kutusuna gizlenmişler: Tam 217 kilo

Edirne'de gerçekleştirilen dört ayrı operasyonda, 217 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. LPG tankları ve vites kutusunda saklanan uyuşturuculara, kaçakçılık yapan 5 kişi tutuklandı.

Edirne'de Gümrük Muhafaza ekiplerinin son üç günde düzenlediği dört farklı operasyonda toplam 217 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, Türkiye Gümrük Bölgesi'ne giriş yapmadan önce analiz ettikleri riskli araçları Kapıkule Gümrük Sahası'nda sıkı takibe aldı. Kameralarla izlenen araçlar, X-ray taramasından geçirilerek portatif cihazlarla kontrol edildi. Dedektör köpeklerin desteğiyle detaylı aramalar gerçekleştiren ekipler, uyuşturucu sevkiyatına izin vermedi.

LPG TANKLARI VE VİTES KUTUSUNUN ALTINDAN ÇIKTI

Gerçekleştirilen dört operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen üç otomobilin LPG tankları ve vites kutusu altına gizlenmiş toplam 40 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

TIR DORSESİNDE BEYAZ TORBALARA GİZLEMİŞLER

Yasal yükü un olan bir tırın dorsesinde beyaz torbalar içine saklanmış 177 kilogram uyuşturucu madde bulundu.

Operasyonlar sonucunda toplam 217 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu. Kaçakçılıkta kullanılan bir tır ve üç otomobile el konulurken, gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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