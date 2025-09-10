Kapıkule’deki tankerden 114 kilo uyuşturucu çıktı

Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, kimyasal madde taşımacılığında kullanılan bir tankerin gizli bölmesinde 114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye boş giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen tanker, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM personellerinin risk analizi kapsamında X-Ray taramasına sevk edildi. Ancak tankerin taramaya girmeyip TIR giriş yoluna park etmesi üzerine durum Kapalı Devre Kamera Sistemleri (CCTV) ile tespit edildi.

Ekipler tarafından şüpheli tanker 5 gün boyunca anbean gözetlendi. Sürücünün aracın yanına gelmesiyle birlikte harekete geçen Gümrük Muhafaza ekipleri, tankeri X-Ray taramasına aldı. Taramada tankerin arka bölümünde yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç arama hangarına çekildi.

Koruyucu giysi ve maskelerle tankerin içine giren ekipler, tabanda kimyasal madde kalıntıları arasında gizlenmiş toplam 114 kilogram uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.

Olayla ilgili sürücü gözaltına alınarak çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, suçta kullanılan tanker de yediemin otoparkına çekildi.