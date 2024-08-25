Kapıkule’den giriş - çıkış yapan yolcu sayısı 3 milyonu geçti

Kaynak: İHA
Kapıkule’den giriş - çıkış yapan yolcu sayısı 3 milyonu geçti

Edirne’den Avrupa’ya açılan sınır kapısı Kapıkule’den giriş-çıkış yapan yolcu sayısı 3 milyonu geçti. Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır kapsını kullanan toplam araç sayısının 937 bin 313 olduğunu söyledi.

Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısı’nı kullanan yolcu sayısı 3 milyon 814 bin 544 oldu. Öte yandan sınır kapısından geçen araç sayısı ise 937 bin 313 olarak gerçekleşti.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda çıkış yapan gurbetçileri yaşadıkları memleketlerine dönüş yolunda uğurlayan Edirne Valisi Yunus Sezer, 2024 yılının yolcu giriş ve çıkış rakamlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Yoğun yolcu girişi nedeniyle 12 olan peron sayısını 24'e çıkardıklarını ifade eden Vali Sezer, giriş ve çıkışlarda toplam araç sayısının 937 bin 313 çıkışı olduğunu belirtti.

Yolcu girişinde bu sene yine tüm zamanların rekorunun kırıldığını aktaran Vali Sezer, 2 milyon 89 bin girişin olduğunu vurguladı. Edirne Valisi Yunus Sezer, "22 Ağustos itibarıyla, yani geçen hafta pazar itibarıyla şu ana kadar Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan ve diğer gümrük kapılarından yoğun araç ve yolcu çıkışını yakalamış durumdayız. Yoğunluktan dolayı karşı taraftaki Bulgaristan ve Yunanistan'daki kapasiteden dolayı bu yoğun dönemlerde bir kuyruk söz konusu olabiliyor fakat geçen yıllardakilerle kıyaslanamayacak derecede bu bekleme sürelerinde azalma söz konusu. Özellikle Kapıkule Gümrük Kapımızda 12 olan peron sayımızı 24'e çıkarmış durumdayız" dedi.

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