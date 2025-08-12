"Kapımı açın" diye feryat etti kapı açılınca da içeri girmedi



Olay, gece yarısı Aratol Bahçeli Mahallesi Yeşilova yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir apartmanda dairesi bulunan E.N. (27) isimli kadın iddiaya göre dairesinin anahtarını evde unutup küçük çocuğuyla birlikte dışarı çıktı.

Bir süre sonra tekrar eve girmek isteyen kadın anahtarını almadığını fark edince çocuğuyla birlikte dışarıda kaldı. Apartmandan çıkan ve alkollü olan kadını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bir kadının çocuğuyla trafikte tehlike oluşturduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek kadın ve çocuğunu kontrol altına aldı. İlk olarak dairesinin kapısının açılmasını ve eve girmek istediğini belirten kadın polis memurlarına bağırıp çağırdı. Kadının alkollü olması nedeniyle polis memurları kadını sakinleştirmeye çalışırken, ekipler kadının mağduriyetinin giderilmesi için olay yerine çilingir çağırdı. Gelen çilingir kadının daire kapısını kısa sürede açarken, kapısı açılan kadın bu kez de daireye girmek istemedi. Açılan kapıyı tekrar kapatan kadın, "Çocuğuna acı bak" diyenlere de, "Acımayacağım. O acılara alışa alışa büyüyecek. Acılarla büyüyecek" dedi. Alkollü kadının talebini yerine getirip mağduriyetini gideren polisler daha sonra olay yerinden ayrılırken, bir süre sonra kadın da apartmana girdi.