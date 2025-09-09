Kapının önüne koyulan çöp, ekipleri alarma geçirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda kapının önüne koyulan çöpün kokusunu, ceset kokusu ile karıştıran apartman sakinlerinin ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Olay, Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi 1660 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre oturduğu apartmandan gelen kötü kokuyu fark eden bir vatandaş, bir kişinin vefat etmiş olacağını düşünerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kokunun kaynağını araştırmaya başladı. Yapılan incelemeler sonunda kokunun, apartmandaki bir evin kapısı önüne bırakılan ve yere akan çöpten kaynaklandığı tespit edildi. Yapılan yanlış ihbar sebebiyle ekipler harekete geçerken, bazı mahalle sakinleri ise yapılan yanlış ihbara tepki göstererek ihbardan önce dikkat edilmesi ve ekiplerin doğru şekilde yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.