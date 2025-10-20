Rize’nin Pazar ilçesi Çamlıhemşin’e bağlı Başhemşin Sıraköy’de yaşayan Arif Acar, evinin kapısının sürekli zorlandığını fark etti. Hırsızlıktan şüphelenerek evine güvenlik kamerası kurdurdu. Kapının yeniden zorlandığını fark edince kayıtları inceleyen Acar, şoke oldu.

Görüntülerde kapıyı zorlayanın bir boz ayı olduğu ortaya çıktı. Yiyecek arayan ayının kapıyı pençelediği anlar kameraya yansıdı. Acar, “Hırsız sanmıştım, ayı çıkınca hem güldüm hem şaşırdım” dedi.

Bölgede ayıların sıkça görüldüğü belirtilirken, uzmanlar vahşi hayvanlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Acar, kapıyı güçlendirmek için önlem alacağını söyledi.