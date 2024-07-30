Kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir ev sahibi, kiracısının kapısına dayandı. Kapıyı tekmeleyip yumruklayan ev sahibi, kiracısına korku dolu anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre olay, Karabağlar ilçesi Doğanay Mahallesi’nde yer alan bir apartmanda yaşandı.

İddialara göre, kiracısı Arzu A.’nın (49) yaşadığı dairenin kapısına yanındaki kadınla birlikte gelen şüpheli ve ev sahibi Abdülhamit B. (24), kiracısına korku dolu anlar yaşattı.

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Kapının önünde bulunan demir ayakkabılığı kıran, kapıyı tekmeleyip yumruklayan saldırgan ev sahibi, “3 gün mühlet veriyorum, evi boşaltın” diye bağırarak kiracısını tehdit etti.

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Kendisini eve kilitleyerek canını zor kurtaran kiracı Arzu A. ise çaresizce ev sahibinin apartmanı terk etmesini bekledi. Yaşanan korku dolu anları ise binada yaşayan başka bir vatandaş görüntüledi.

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Olayın ardından Arzu A. karakola giderek ev sahibinden şikayetçi olurken, Abdülhamit B. ve yanındaki kadının kayıplara karıştığı ve polis ekiplerince arandıkları öğrenildi.

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