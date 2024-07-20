Kapısına gelen yavru ayıyı aç göndermedi

Kaynak: İHA
Kapısına gelen yavru ayıyı aç göndermedi

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Rıfat Yazıcı, önce ağaçta gördüğü yavru ayıları besledi, gece yarısı kapısına gelen ayıyı da evine aldı.

Ardeşen ilçesine bağlı Kaçkar Köyü'nde yaşayan Rıfat Yazıcı, bir ağacın üzerinde iki yavru ayı fark etti. Yavru ayılar için ekmek getirip ağacın altına bırakan Yazıcı, “Naber. Bak buraya ekmek bıraktım. Meyvelere zarar verme. Yemeğini ye, akşam namazı olmadan da doğru evine git. Hadi bakalım, aslan parçası” diyerek bölgeden uzaklaştı.

Yaklaşık iki saat sonra aynı ağacın altına geri dönen Yazıcı, ayıların hala ağaçta olduklarını gördü ve tekrar bölgeden ayrıldı. Gece saatlerinde kapısının önünde bir hareketlilik fark eden Yazıcı, kapısına kadar gelen yavru ayıyı eve aldı ve onu süt ile besledi. Sabah olunca yavru ayıyı Milli Parklar yetkililerine teslim etti.

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